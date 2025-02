La Settimana Santa a Caltanissetta, un’eredità di fede e tradizione che vive tutto l’anno

L’Associazione Giovedì Santo nasce nel dicembre del 2000 e riunisce tutti i ceti artigianali proprietari delle sedici Vare.

“Anche se l’Associazione ha venticinque anni – precisa il presidente Arcangelo Giammusso – le opere custodite all’interno hanno una storia ben più lunga: L’Ultima Cena, per esempio, ha oltre centoquaranta anni”.

Il lavoro dell’Associazione, tuttavia, non si esaurisce con le celebrazioni pasquali.

“Per noi – prosegue il presidente – la Settimana Santa non termina con la domenica di Pasqua ma prosegue tutto l’anno, che noi amiamo definire Santo”.

Una visione testimoniata dalla costante attività nella Sala Espositiva, sede dell’Associazione, che accoglie ogni anno migliaia di visitatori: un luogo di memoria e cultura interamente gestito con risorse di privati e grazie ai volontari, suoi membri.

L’OMAGGIO ALL’ ANNO GIUBILARE

Tra le iniziative promosse spicca la rassegna teatrale “Le Vare in Preghiera”, un evento molto sentito dalla comunità che si svolge durante i primi quattro venerdì di Quaresima.

Ogni settimana, la programmazione prevede una Via Crucis animata dai parroci della città, seguita da una rappresentazione teatrale ispirata alla Passione di Cristo.

Quest’anno, il tema della rassegna è “Sulle ali della speranza”, un omaggio all’Anno Giubilare.

Tra i momenti più significativi delle celebrazioni è la Via Crucis cittadina contemplando le Vare, istituita da Sua Eccellenza Mario Russotto, che si svolgerà il primo venerdì di aprile.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la suggestiva Processione del Giovedì Santo: i lavori sono già in corso da oltre un mese e proseguirà intensamente fino alla Settimana Santa.

L’Associazione Giovedì Santo continua dunque a essere un punto di riferimento per la conservazione e la diffusione di una tradizione che, di anno in anno, rinnova il proprio valore storico e spirituale, mantenendo vivo un patrimonio culturale che appartiene a tutta la Sicilia.