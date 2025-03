SICILIA, “NatureTherapy”: un’intera giornata dedicare a Palermo, Catania e Caltanissetta

Condividi questo articolo?

L’Associazione Nazionale NatureTherapy®, propone la prima edizione di “Connessioni Naturali”.

Un’intera giornata, domenica 6 aprile, per celebrare la Natura con il suo potere terapeutico.

Un evento diffuso in tutta Italia che coinvolge anche la Sicilia, in particolare le province di Palermo, Catania e Caltanissetta che saranno luoghi di ritrovo per gli appuntamenti gratuiti di “immersione” nella natura.

Meditare nella natura e osservarla, sentirsi radicati alla terra, immergere le mani e i piedi nella sabbia, in ascolto e in connessione profonda con gli elementi naturali… Sono tanti gli studi scientifici che dimostrano i benefici della natura sul benessere fisico, mentale ed emozionale dell’uomo.

Connessioni Naturali inizia per tutta Italia alle ore 10, con una conferenza stampa da Milano trasmessa anche in diretta streaming su YouTube, che vede la partecipazione di ricercatori e figure professionali che, ognuna da un punto di vista differente, racconteranno il “potere della Natura”. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Vacchiano, Ricercatore in scienze forestali all’Università di Milano, nominato dalla rivista Nature tra gli 11 migliori scienziati emergenti nel mondo, Tomaso Colombo, Direttore Parco Adda Nord e Coordinatore AREA Parchi, vicepresidente Rete WEEC Italia e Claudio Belotti, autore, TEDx Speaker, Executive Coach, NLP & Tony Robbins Master Trainer.

Nel pomeriggio dalle ore 15.30 si svolgeranno, in contemporanea in tutta Italia, le attività di gruppo nella natura, gratuite e aperte a tutti. Le “immersioni” nella natura coinvolgeranno boschi, campagne e spiagge ma anche giardini e parchi cittadini.

In Sicilia le sessioni di NatureTherapy® si terranno presso:

• Palermo |Villa Trabia • Catania | Parco degli Ulivi con il Patrocinio del Comune di Catania • Caltanissetta | Bosco Furiana

La Metodologia di Facilitazione NatureTherapy®, ideata da Alessandro Vittorio Benetti, accreditata presso l’Accreditation Board dell’International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM) e riconosciuta dalla Commissione Europea per l’impatto positivo #PactForSkills, ha come obiettivo portare le persone a scegliere di dedicare più tempo consapevole a contatto con la Natura, per godere dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita e sulle relazioni con gli altri, riconoscendo in essa un’inesauribile fonte di ispirazione, di comfort, finanche di guarigione.

Ad oggi sono 120 i Facilitatori NatureTherapy® operativi in tutta Italia che guidano ogni anno migliaia di persone in percorsi e attività a contatto con gli elementi naturali del paesaggio per allenare la capacità individuale di connettersi al proprio mondo interiore e a quello esterno. Una grande comunità di persone che il 6 Aprile unirà le proprie energie in occasione di un evento pensato per celebrare la Natura in ogni sua forma e manifestazione.

Alessandro Vittorio Benetti, fondatore della Metodologia di Facilitazione NatureTherapy® racconta: “La nostra scelta di trascorrere del tempo a contatto con la Natura ci dona la possibilità di prenderci cura del nostro sistema corpo-mente-emozioni. Sedersi accanto ad un ruscello, ammirare un paesaggio, interagire con gli alberi, sperimentare le tecniche di respirazione consapevole e tanto altro ancora… Questo è ciò che portano i Facilitatori NatureTherapy® durante le esperienze di ConTatto con la Natura al fine di viverne i benefici e ricordarne la grande saggezza”.

“Connessioni Naturali” è realizzato in partnership con Parco Nord Milano, con il Patrocinio di ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste di Lombardia, di Regione Piemonte, dell’Ente Regionale Parco dei Campi Flegrei, del Parco Regionale Oglio Nord, del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, del Comune di Catania, Fondazione Forestami.