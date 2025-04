Al Cus Catania l’appuntamento annuale dedicato a studenti e studentesse “Salone dell’Orientamento”

Condividi questo articolo?

Sono attesi circa 20 mila studenti e studentesse da tutta la Sicilia per l’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento, l’evento annuale dedicato agli iscritti del quarto e quinto anno delle scuole superiori e a tutti i diplomati interessati a intraprendere un percorso universitario presso l’Ateneo catanese.

L’appuntamento è fissato dall’8 al 10 aprile negli spazi del Cus Catania in via Santa Sofia, dove, nel corso delle tre giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i dipartimenti e i corsi di studio, visitando gli stand informativi e interagendo direttamente con docenti e tutor per approfondire i contenuti dei vari percorsi formativi, scoprire i servizi e le agevolazioni messe a disposizione dall’Ateneo, ottenere informazioni su borse di studio, alloggi, servizi per studenti con disabilità e altre facilitazioni, e inoltre su procedure e requisiti per l’iscrizione ai corsi di laurea o per il trasferimento da altri atenei, e a sostenere colloqui individuali di orientamento con esperti che potranno aiutare i maturandi a valutare le proprie inclinazioni e a scegliere il percorso più adatto.

Ci sarà altresì l’opportunità di partecipare ai workshop interattivi nell’ambito del progetto “OUI, ovunque da qui”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR, volto a facilitare la transizione scuola-università, a confrontarsi con esperti di placement, per conoscere gli sbocchi professionali e le opportunità di carriera legate ai diversi percorsi di studio, partecipare alle attività sportive e usufruire dell’animazione e della musica live, curata dagli speaker di Radio Zammù, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Pubblicità

Il Salone dell’Orientamento, realizzato grazie al Progetto Orientamento “OUI, ovunque da qui” (assegnazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del PNRR) e organizzato in collaborazione con il CUS Catania, si propone quindi di supportare i giovani nella scelta del loro futuro accademico, favorendo una scelta informata e consapevole, in linea con le aspirazioni e le competenze di ciascuno.

La manifestazione aprirà le porte ogni giorno alle 8,30. La cerimonia inaugurale si terrà martedì 8 aprile alle 11, alla presenza del rettore Francesco Priolo, delle autorità locali e dei rappresentanti dei partner che sostengono l’iniziativa: il Comune di Catania, la Città Metropolitana di Catania, la Regione Siciliana (Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le Forze dell’Ordine. Alle 12 di ciascuna giornata sono previste dj battle aperte agli studenti delle scuole partecipanti, mentre dalle 14,30 avranno luogo i laboratori del Progetto OUI. Parallelamente alle attività per gli studenti, è previsto un programma di formazione dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di aggiornare e condividere metodologie didattiche innovative.