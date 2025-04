Serradifalco: rassegna “Io vado al De Curtis” con “Odisseo Superstar – L‘eroe di cui nessuno ha bisogno”

Condividi questo articolo?

Lo spettacolo è una commedia sull’eroe furbo per eccellenza che viene raccontato in modo ironico, scanzonato e poetico attraverso diverse storie della mitologia che lo vedono protagonista.

Prosegue a Serradifalco (Caltanissetta) la rassegna “Io vado al De Curtis”, che ha la direzione artistica di Vincenzo Volo, organizzata dall’Associazione IN ARTE, in collaborazione con Rete Latitudini, con le associazioni del territorio, la Pro Loco di Serradifalco e il patrocinio del Comune di Serradifalco.

Giovedì 3 aprile alle 20.30 è in programma al Teatro Comunale A. De Curtis lo spettacolo fuori abbonamento “Odisseo Superstar – L‘eroe di cui nessuno ha bisogno” (produzione V.A.N. Verso Altre Narrazioni e TRR – il Teatro di Tato Russo). Questa sarà l’unica data in tutta la provincia di Caltanissetta.

In questo spettacolo l’eroe furbo per eccellenza e le diverse storie della mitologia, lo rendono una Superstar, in una commedia musicale ironica, scanzonata e poetica che ha la regia del Collettivo V.A.N. e protagonisti Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente.

Dalle 18.00 alle 19.30 il Collettivo V.A.N. terrà nel foyer del Teatro De Curtis il workshop “Armonie mitiche”: un laboratorio intensivo sul coro per esplorare il mito in modo interessante e partecipato che prevede esercizi di voce e canto, di percezione e, come conclusione, è previsto un canto polifonico dalla tradizione popolare.

Il workshop è aperto a persone di tutte le età (dai 18 anni in su), anche senza conoscenze specifiche sul teatro e sul canto ed è rivolto a un massimo di 18 partecipanti. Questa attività è gratuita con l’acquisto del biglietto per lo spettacolo.

Dopo il successo di “2021: Odissea nello spiazzo”, il Collettivo V.A.N. ricomincia la sua indagine sul mito di Omero seguendo la vita di Ulisse. L’eroe omerico diventerà il punto di vista privilegiato per raccontare, in modo ironico, scanzonato e poetico, diverse storie della mitologia che lo vedono protagonista. La storia di Ulisse, fino a diventare Odisseo, dopo il suo grande viaggio, verrà raccontata da dei Musi.

Ogni suo gesto lo porterà ineluttabilmente a diventare chi è, in un meccanismo comico incalzante accompagnato dai personaggi più bizzarri della mitologia.

Struttura del testo e dello spettacolo, così come la trasmissione dei poemi omerici era basata sulla voce, sul ritmo e sul canto, così anche nella nostra interpretazione la storia di Ulisse diventa la base per una commedia musicale fatta di voci e giochi sonori, dove alla parola-canto si uniscono le tecniche teatrali del Tableau Vivant, della Commedia dell’Arte e del travestimento, stimolando l’immaginazione dello spettatore in maniera ampia e organica.

Per questo spettacolo è prevista l’iniziativa “biglietto sospeso”, promosso dalla direzione artistica grazie al contributo Sicilbanca, pensata per avvicinare al teatro il pubblico dei giovani fra i 18 e i 26 anni. Le ragazze ed i ragazzi interessati potranno prenotare e ritirare il biglietto “in sospeso” esclusivamente il giorno stesso dello spettacolo nei limiti della disponibilità e secondo l’ordine di prenotazione presso la biglietteria del teatro.