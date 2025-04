Pasqua 2025, stangata su biglietti aerei e treni: la mappa dei rincari

Condividi questo articolo?

Il report di Assoutenti: prezzi voli fino a +468% rispetto ai giorni non festivi, fino a 360 euro per un treno di sola andata da Torino a Reggio Calabria

Pasqua 2025 all’insegna del caro biglietti nei trasporti. Le tariffe di aerei, treni e pullman si impennano in occasione delle festività e dei maggiori spostamenti degli italiani. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato un report sui prezzi dei biglietti per chi si sposterà da nord a sud Italia per trascorrere le feste in famiglia.

Aerei

“Per gli aerei, rispetto alle tariffe praticate in normali giorni non festivi, il rincaro dei prezzi per chi acquista oggi un biglietto è del 240% sulla tratta Linate-Brindisi, +248% sulla Genova-Catania, +468% sulla Torino-Lamezia Terme, +327% sulla Pisa-Catania, solo per fare alcuni esempi – dice il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso – Non va meglio per i treni: durante le feste il biglietto del collegamento Torino-Reggio Calabria, se acquistato oggi, risulta più caro del 174% rispetto ad un giorno normale, +312% il costo della tratta Genova-Salerno”.

Le tariffe più elevate sono quelle per chi parte in aereo dallo scalo milanese di Linate – spiega l’associazione – Imbarcandosi venerdì 18 aprile e tornando martedì 22 aprile, un biglietto per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, più di un volo di andata e ritorno per New York nelle stesse date (da 571 euro con uno scalo). Servono almeno 518 euro per volare da Linate a Catania e ritorno, 499 euro per Palermo, 460 euro per Cagliari. Il volo di andata e ritorno da Genova a Catania, nelle stesse date, parte oggi da un minimo di 401 euro, e si spende più o meno lo stesso (398 euro) da Torino a Lamezia Terme. Senza contare ovviamente eventuali costi aggiuntivi come bagagli o scelta del posto a sedere.

Pubblicità