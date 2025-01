Filippo Mosca estradato in Italia il 30enne di Caltanissetta arrestato in Romania nel 2023

Condividi questo articolo?

Il 30enne di Caltanissetta arrestato in Romania nel 2023 per traffico internazionale di stupefacenti e detenuto. Si trova adesso nel carcere di Viterbo

Filippo Mosca, il trentenne di Caltanissetta arrestato in Romania nel 2023 per traffico internazionale di stupefacenti e detenuto nel carcere di Bucarest, è stato estradato in Italia questo pomeriggio. Mosca si trova adesso nel carcere di Viterbo. “Filippo è appena atterrato in Italia – si legge sulla pagina Facebook ‘Giustizia per Filippo Mosca – La parentesi, infinita, rumena finisce qui. Resta l’incubo di tutto il male subito in questi due anni, cicatrici insanabili al cuore, al corpo e all’anima; resta un futuro, il suo, incerto e ancora in salita…ma è a casa”.

Cosa è successo

Mosca è stato condannato a 8 anni e tre mesi di carcere insieme all’amico Luca Cammalleri per cui la Corte d’appello di Caltanissetta aveva già disposto l’estradizione nel mese di novembre.