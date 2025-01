“CANI E SERPENTI” il nuovo singolo di VALENTINA INDELICATO già disponibile

Condividi questo articolo?

Il brano “Cani e serpenti”, con musica di Giuseppe Furnari e testo di Giuseppe Cucè, prodotto da Riccardo Samperi, descrive il tema dello smarrimento di sé frutto di un’epoca sempre più barricata e schermata, la cui strada porta ad una solitudine ossimorica in un mondo che vive in una crescente e pervasiva connessione. L’immagine di un sé estraneo, riflesso in uno specchio-contesto in cui nulla sembra familiare, rappresenta un profondo distacco emotivo e fisico che pervade ogni aspetto della vita. Il testo invita ad una profonda riflessione su questo stato di alienazione e apatia, suggerendo che solo il coraggio di ribellarsi alle aspettative e alle condizioni di una realtà dominata dalle apparenze, dai miti esagerati e dai canoni esasperati, possa rompere questo ciclo di bianco e nero.

Spiega l’artista a proposito del brano: «‘Cani e serpenti’ è un brano da sentire sulla pelle, sui brividi del proprio vissuto. Una fotografia che profuma di un vivo presente e che, oggi più che mai, si consuma attorno a una solitudine senza precedenti, la peggiore, che si nutre di una connessione tanto grande e articolata quanto triste e fragile. Sentimenti contrastanti ed egocentrici, fioriti su un vetro sottile e tagliente».

Pubblicità

Biografia

Valentina Indelicato nasce a Catania il 05/11/2000 (23 anni) e fin da piccola mostra una propensione per il mondo delle arti, dalla danza al teatro e alla musica. Inizia a studiare pianoforte, spostandosi poi al violino e al canto insieme. È oggi studentessa al Conservatorio di Messina nei due corsi di laurea triennale di Violino e di Canto jazz, ed è laureata all’Università di Catania in Lingue per la comunicazione internazionale con il massimo della valutazione e lode. È stata premiata a luglio 2024 alla Camera dei deputati, a Roma, ottenendo il titolo di Eccellenza universitaria italiana per la sua carriera universitaria, ricevendo il Premio America Giovani.

Attualmente frequenta, insieme ai due corsi di laurea triennale in conservatorio, un master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy. In campo musicale ha ottenuto, nel corso degli anni, diversi riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali, sia in campo classico, come violinista, sia in campo pop, in qualità di cantante e di cantautrice. Ad oggi sta lavorando a un progetto musicale con Trp Music con cui ha pubblicato a novembre 2024 il suo brano d’esordio “Aria”, disponibile su tutte le piattaforme.