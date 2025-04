Riposto, nasce la Sezione di BCsicilia

Condividi questo articolo?

Nasce a Riposto la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede, è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Carmen Bellalba, Segretaria Carmen Cardillo, invece Economo è stata nominata Rosa Dora Grasso, Benedetto Poma sarà il Responsabile per la Formazione, mentre Agnese Tropea la Responsabile per la Comunicazione. All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio.

La nuova Sede locale intende impegnarsi nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Riposto e del suo territorio. La sezione si propone di organizzare eventi espositivi, convegni e seminari dedicati alla pittura, alla scultura e ad altre forme d’arte, con l’obiettivo di sostenere talenti locali e favorire scambi culturali con altre realtà, anche attraverso attività didattiche, collaborazioni con scuole e istituzioni, nonché laboratori di arti visive e fotografia. Riposto ha dato i natali a una delle figure più iconiche della musica italiana: Franco Battiato. E in tal senso il gruppo locale di BCsicilia intende impegnarsi per la creazione della Casa Museo dedicato all’artista, ed inoltre programmare eventi per far conoscere il lavoro del famoso cantautore e compositore siciliano. Inoltre incoraggiare il recupero del patrimonio etnoantropologico legato alla attività marinare e la conservazione delle antiche architetture di grande valore che testimoniano l’illustre passato imprenditoriale della città. Per cui vanno tutelate le strutture di archeologia industriale insieme al vecchio faro, costruito il 16 luglio 1911, che oggi versa in condizioni di degrado e per il quale si intende proporre un intervento di restauro e riqualificazione.

Il nuovo gruppo della provincia di Catania è raggiungibile tramite tel. 348.3234128, email: riposto@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Riposto.

Pubblicità

Foto: Consiglio Direttivo BCsicilia di Riposto.