Marsala. VII Rassegna “’a Scurata”, “L’Assedio di Ilio” in scena nell’antico decumano di Lilybeo

Mercoledì 21 agosto alle ore 19 e in replica alle ore 21,30 l’associazione culturale Arco mette in scena una nuova versione dell’Iliade dove il racconto del poema omerico incontra alcuni tra i più bei brani standard del jazz grazie a musicisti di alto livello: Aldo Bertolino, Dario Silvia, Giuseppe Pipitone e Fabrizio Parrinello e la voce di Arianna Rimi. Opera scritta e diretta da Giacomo Frazzitta, sarà rappresentata dagli attori: Serena Tumbarello, Alessia Angileri, Sergio La Vela, Giuseppe Frazzitta e Giacomo Frazzitta. Eccezionale la location scelta: l’iliade prenderà vita nell’antica Plateia Aelia, ossia tra le rovine del decumano massimo dell’antica città di Lilybeo

“L’Assedio di Ilio Tragiche prove di una Tragedia” andrà in scena tra le rovine della Plateia Aelia, nell’antico decumano di Lilybeo, nel parco archeologico di Marsala, con ingresso da Porta Nuova.

L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 21 agosto, alle ore 19, con replica alle 21,30 e per la prima volta la Rassegna “’a Scurata Cunti e Canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, manifestazione ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., giunta alla VII edizione, si sposta dal teatro a mare “Pellegrino 1880” e sceglie una location assolutamente evocativa e unica, oltre ad essere particolarmente rilevante per lo spettacolo in questione. Si tratta di un’opera dell’associazione culturale Arco, che sta registrando notevole successo a livello ragionale, essendo già stata messa in scena per ben due volte nel parco archeologico di Agrigento (l’anno scorso e anche quest’anno), nello splendido scenario della Valle dei Templi.

“L’assedio di Ilio non è altro che l’Iliade, però proposta in una versione nuova – spiega l’autore e regista Giacomo Frazzitta –. Siamo infatti riusciti a fondere il poema omerico con bellissimi brani standard jazz. Avremo un quartetto formato da Aldo Bertolino, Dario Silvia, Fabrizio Parrinello e Giuseppe Pipitone, mentre alla voce ci sarà bravissima cantante Jazz, Arianna Rimi. L’Iliade sarà raccontata da bravissimi attori quali Serena Tumbarello, Alessia Angileri, Giuseppe Frazzitta e Sergio La Vela. Inoltre sarà messa in scena per la prima volta nella storia del parco archeologico di Lilibeo, all’interno delle rovine della Plateia Aelia, ovvero del decumano. Nessuno ha mai fatto uno spettacolo al suo interno. In questo modo il decumano diventa protagonista del poema omerico. Vi aspettiamo allo spettacolo alle 19 o alle 21:30 con entrata da Porta Nuova. La Rassegna ‘a Scurata, per la prima volta, si trasferisce ed entra a far parte del cartellone nel Parco archeologico di Marsala”.

Il tema dell’opera è l’inganno, il motivo conduttore della pièce teatrale, che vede protagonista Achille/Ettore “en travestì”, rappresentando la lotta interiore dei due eroi. In un’ambientazione scenica in cui il dietro le quinte diviene il volto reale del messaggio teatrale. Vi si alternano nei diversi ruoli i cinque attori che, in uno scambio continuo tra l’uomo e la maschera che lo rappresenta, raccontano le vicende di Elena, Agamennone, Criseide, Paride, Andromaca, Priamo, Menelao, Ulisse, Patroclo, in un susseguirsi di emozioni e di ritmo scenico che non consente al pubblico di distrarsi. La cornice musicale dal vivo, realizzata da un quartetto jazz che accompagna gli umori e le emozioni del più grande poema omerico, conferisce mito al mito, spezzando i confini temporali della vicenda e aprendo ad evocazioni nuove e suggestive.

Presso l’agenzia “I Viaggi dello Stagnone” è possibile acquistare un abbonamento. Sarà inoltre possibile fare i biglietti usufruendo della carta del docente – bonus cultura.

Oltre alle Cantine Pellegrino, main sponsor della VII Rassegna, “’a Scurata Cunti e Canti al Calar del Sole – Memorial Enrico Russo”, conta sul patrocinio del Comune di Marsala, dell’Assemblea regionale siciliana e dell’assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana e sulla collaborazione con il parco archeologico Lilibeo di Marsala. Tra gli sponsor e partner dell’evento anche: Imera Imballaggi, Medipower, Zicaffé, We Love Marsala, Marsala Vacanze e Molini del Ponte.

Di seguito gli altri appuntamenti in cartellone che si terranno nuovamente nel teatro a mare “Pellegrino 1880” nelle antiche Saline Genna:

23 agosto “SOGNO PIAZZOLLA” Fisarmonica: Pietro Adragna, Primo Violino: Mario Vultaggio, Attrice: Josefina Torino – ore 19,00 e replica 21,30

27 agosto LAYLA – Omaggio ad Eric Clapton – KINISIA BLUES BAND – ore 19,00

Biglietti zona A 18,00 + dp zona B 13,50 + dp

1 settembre L’ANNO CHE VERRÀ – Servillo/Girotto/Mangalavite – ore 19,00 e replica ore 21,30