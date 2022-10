Ultime Covid Italia: 47.763 nuovi casi e 69 decessi

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 47.763 i nuovi casi di Covid e 69 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 244.746 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività al 19,5% . In aumento i ricoveri (+225 rispetto a ieri, per un totale di 6.484) e le persone in terapia intensiva (+4 da ieri, per un totale di 228).

“Domani il Comitato di emergenza su Covid-19 terrà la sua riunione trimestrale. Chiaramente oggi ci troviamo in una situazione molto diversa da quella in cui eravamo quando il comitato, oltre 33 mesi fa, mi ha raccomandato di dichiarare” l’infezione da nuovo coronavirus “emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Abbiamo tutti gli strumenti necessari per porre fine all’emergenza in ogni Paese. Ma la pandemia di Covid-19 non è finita e c’è ancora molto lavoro da fare”. Lo ha sottolineato durante il periodico punto stampa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

