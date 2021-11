L’Etna mormora?

Facebook



Shares

Di Giuseppe Firrincieli

Dopo le recenti intemperie e nubifragi che hanno messo a dura prova, per settimane intere, la Sicilia sud orientale, perfino soggetta ad un uragano tropicale, prima chiamato Medicane e poi Apollo, causando morti, alluvioni e danni nel catanese e feroci allagamenti nel siracusano, in questi giorni, colorati da spicchi di sole, è comparsa l’Etna con un aspetto tutt’altro che pacifico, ma molto inquietante.

La notizia, risalente a qualche mese fa, riguarda l’aumento dell’altezza del Vulcano siculo. Con misurazioni effettuate con il GPS altimetro, da 3340 metri, si è arrivati a a 3357 metri d’altezza, 17 metri più alto di prima; ma il vero motivo della questio, “inquietudine” suddetta, riguarda il cratere sudest che spicca imponente, ergendosi ancora più in alto rispetto agli altri crateri sommitali, come un gigante pauroso, avvolto in un nero mantello.

Ora “Lu Mungibbeddu” per i siciliani, con il suo vezzeggiativo “ ’U Beddu”, si mostra con un nuovo volto, cupo, tanto da incutere, non paura, ma timore; considerate le sessanta e più eruzioni stromboliane che si sono verificate, dall’estate scorsa fino ad una ventina di giorni fa, con conseguenti danni per le migliaia di tonnellate di cenere vulcanica cadute, l’evento continuo ha messo a soqquadro le abitazioni del circondario etneo, specie con l’aggravante delle abbondanti infiltrazioni d’acqua dovute all’ intasamento delle grondaie.

Di certo, per chi abita nei Paesi etnei, sorgono perplessità ed interrogativi sugli eventi provocati dalla furia vulcanica, specie in concomitanza del G20 sulla difesa dell’habitat mondiale, tenutosi a Roma nei giorni scorsi.

Le perplessità per chi abita nel catanese, vengono spontanee e fanno molto pensare a cosa ci voglia dire l’Etna, manifestazioni cosi insistenti vogliono dire qualcosa sulla gravità dell’ inquinamento dell’ambiente? Per caso, il nostro Vulcano è la Cassandra di oggi?

I dubbi, forse è meglio esternarli con una poesia denuncia in lingua siciliana, composta dal sottoscritto:

“’U Beddu nun ci voli lassàri ppì curtu…”

Lu Beddu, ora si metti macari a visera e

appari cchiù longu, lariu e ’ncazzatu niuru.

E cu cui?

… Non sulu ci l’havi cu li Siciliani,

ma cu tutti li razzi prisenti nta lu Munnu.

E nuatri?

Abitanti tutti di lu munnu,

comu Caini e cu tanta strafuttenza,

c’à stamu mittennu tutta ppì distrùggiri,

in sichitanza, la virginità di lu criatu

di Matri Natura!!!

Lu Beddu, stracanciatu, jittannu vuci e schigghi,

dici a li puvireddi ca ci stannu attornu:

“Muvìtivi, ribbillàtivi,

prima ca fazzu dannu, veru e assaiuni!!!

Iti ppì tutti li Cuntinenti a diri ca finu a ’ora,

iù haiu fattu picca,

e se ancora continuàti a firìri,

a cutiddati, lu gran cori

di la Matri mia, e vostra macari,

ristrubbu i frati mei, sparsi nta lu munnu,

ca sunu pronti e vigghianti, megghiu di mia,

a vummicari focu ardenti

ppì cummigghiari, ‘nsemi, tutti li vadduni,

appoi chiamari a mè frati Nittunu,

ppì affucari, ’nta l’acqua salata,

tutti li terri e li vosca spugghiati,

ca vi dùnunu lu manciari e l’aria ppì rispiràri.

Faccennu passàri a tutti vuatri lu disìu ri campàri,

l’aceddi nun vènunu cchiù, mancu ppì cacàrivi!!!”

Giuseppe Dei Firrincieli

Mi piace: Mi piace Caricamento...