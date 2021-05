Ultime Covid Italia: 121 decessi e 3.937 contagi. In Sicilia 21 vittime

Facebook



Sono 3.937 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 26 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri nelle regioni registrati 121 morti, che portano a 125.622 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 260.962 tamponi, l’indice di positività si attesta a 1,5%.

IN SICILIA. Sono 542 i contagi di Coronavirus, secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Si registrano altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 26.440 tamponi. Sono 1.488 i dimessi o guariti da ieri. Attualmente sono 27.690 i positivi in Sicilia (967 in meno di ieri) e di questi 816 sono ricoverati in regime ordinario, 130 in terapia intensiva e 26.744 in isolamento domiciliare.

