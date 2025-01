Messina, procedura di finanziamento per il progetto di messa in sicurezza della palestra di Villafranca Tirrena

Condividi questo articolo?

Il costo dei lavori ammonteranno a 950.000 a base d’asta

La Città Metropolitana di Messina, su atto d’indirizzo del Sindaco Federico Basile e con il supporto del Deputato parlamentare e Assessore comunale di Villafranca Tirrena on. Francesco Gallo, ha avviato le procedure per la richiesta di finanziamento dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della palestra di Villafranca Tirrena.

La partecipazione al bando regionale fa riferimento al progetto redatto dall’Ente che prevede la riqualificazione della struttura sportiva e la contemporanea riduzione dei costi energetici attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico e l’utilizzo di tecnologie led.

Il costo complessivo degli interventi a base d’asta sarà di 950.000 euro.

“La partecipazione ai fondi FSC 2021-2027 – ha affermato Basile – rappresenta un’importante opportunità per la Città Metropolitana di Messina e ci consentirà di investire nell’impiantistica sportiva. In particolare, gli interventi relativi alla palestra di Villafranca Tirrena permetterà la riqualificazione di una struttura che è fondamentale per una vasta utenza che risiede non soltanto nel centro tirrenico ma anche nei Comuni limitrofi”.