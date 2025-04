Al Multisala Macherione va in scena “ ‘U fidanzamentu ufficiali pa’ secunna figghia” a Fiumefreddo

Condividi questo articolo?

E’ trascorso un mese da quando il sipario del Multisala Macherione di Fiumefreddo di Sicilia si è chiuso sul grande successo della stagione teatrale “E Palcoscenico Sia!” e noi non vogliamo privarvi troppo a lungo del consueto appuntamento con il Teatro.

Per questo, sabato 5 aprile 2025, alle 20:45, vi aspettiamo al primo dei due spettacoli fuori abbonamento, post stagione, con la Compagnia Teatrale “Il Nespolo” di Calatabiano che porterà in scena “ ‘U fidanzamentu ufficiali pa’ secunna figghia ”, commedia brillante in due atti di Calogero e Rosanna Maurici diretta da Anna Pavone.

E’ sempre possibile acquistare il biglietto con la Carta del Docente e la Carta Cultura. E’, inoltre, disponibile il servizio navetta.