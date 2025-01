Le Isole Egadi puntano al turismo sostenibile con il progetto “Islands of Sicily”

Condividi questo articolo?

Il Comune di Favignana ha aderito a “Islands of Sicily”, un progetto innovativo volto a promuovere le isole minori della Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, puntando su un modello di sviluppo sostenibile e integrato.

La partecipazione alla rete di promozione strategica consentirà al Comune di accedere a strumenti di marketing avanzati, campagne promozionali su mercati nazionali ed esteri, oltre a opportunità di networking con partner istituzionali e privati.

Tra le azioni chiave previste per il 2025 figurano la partecipazione alle principali fiere internazionali del turismo, l’organizzazione di press tour per giornalisti e influencer capaci di orientare le tendenze di mercato, e lo sviluppo di una piattaforma digitale per la commercializzazione dell’offerta turistica delle isole minori siciliane.

“Questo progetto rappresenta un’occasione importante per le Egadi”, dichiara l’assessore Stefania Bevilacqua, con delega al Turismo. “La sinergia con le altre isole siciliane ci permetterà di rafforzare la promozione del nostro territorio, soprattutto a livello internazionale, preservando le nostre peculiarità e unicità. Saremo presenti a importanti fiere, come Londra, Parigi, Berlino e Monaco”.

E, sempre nell’ambito delle attività di promozione del territorio, il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta Isole Egadi parteciperanno alla prossima Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio.

“Si tratta di uno dei più prestigiosi eventi fieristici del settore turistico”, aggiunge l’assessore Bevilacqua. “Anche quest’anno saremo presenti per promuovere il nostro territorio e presentare le iniziative previste per il 2025”.