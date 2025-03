Allerta meteo: scuole chiuse in diversi comuni siciliani domani

Condividi questo articolo?

In seguito a un comunicato di allerta meteo emesso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile che segnala allerta meteo gialla in tutta la Sicilia e arancione per Catania e Messina diversi sindaci hanno già comunicato la decisione di tenere chiuse le scuole domani 1 aprile 2025. Le previsioni meteo parlano infatti di previsioni temporalesche diffuse accompagnate da venti di burrasca e drastico calo delle temperature.

In base alle comunicazioni giunte saranno chiuse le scuole delle seguenti località siciliane:

In provincia di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci Sant’Antonio, Catania, Giarre, Mascali, Mascalucia, Riposto, Sant’Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde

In provincia di Messina: Alì, Alì Superiore, Antillo, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina