LERIA: sui digital store e in radio “OLTRE TE” il nuovo singolo

A proposito del brano: “Oltre te è il terzo singolo del progetto Leria e, come i due precedenti, rappresenta la mia svolta personale e artistica. Un brano in cui ho voluto sperimentare uno stile diverso dal mio solito. Rispetto agli altri brani, che esaltano la trasformazione della sofferenza in rinascita, qui mi sono concessa di mettere in primo piano il dolore, di affrontarlo senza paura. La rinascita c’è sempre, ma per arrivarci bisogna attraversare i momenti bui, starci dentro in maniera consapevole. Questa esperienza di vita mi ha fatto crescere tanto.”