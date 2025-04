Roma, morto il 13enne ferito da colpo d’arma da fuoco alla testa

Condividi questo articolo?

Il ragazzo era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo, il decesso questa mattina alle 6

E’ morto alle 6 di questa mattina il 13enne romano ferito alla testa sabato scorso, nella sua abitazione in zona Marconi, da un colpo d’arma da fuoco. Ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo, per lui non c’è stato niente da fare.

A quanto apprendeva ieri l’Adnkronos, nell’abitazione del ragazzino è stata trovata una pistola regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Non si esclude l’ipotesi dell’incidente. Quando il 13enne è rimasto ferito, apprendeva ancora l’Adnkronos, era solo in casa con il padre che in quel momento in un’altra stanza. Il cellulare del ragazzino è stato sequestrato.

