Sara Campanella, il funerale: striscioni e applausi per la studentessa uccisa

Condividi questo articolo?

Nella Chiesa San Giovanni Battista a Misilmeri, paese della giovane uccisa a Messina

Misilmeri si stringe attorno alla famiglia di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio. Celebrati oggi, lunedì 7 aprile, alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Battista, i funerali della giovane. A presiedere il rito l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro. La bara bianca è stata portata a spalla dagli amici.

“Nel ricordo di Sara, a difesa delle donne. Basta femminicidi”, lo striscione dei tifosi della curva nord del Palermo che campeggia nella piazza di Misilmeri. Poco più distante su una palazzina un lenzuolo bianco recita “Mi amo troppo per stare con chiunque. Sara Campanella figlia di tutti noi”, la stessa frase che la 22enne aveva postato sul suo profilo Facebook e che è stata stampata su decine di manifesti che tappezzano il paese e sulle maglie degli amici, mentre dei palloncini argento compongono il nome ‘Sara’.

Pubblicità

Nella piazza gremita, così come la chiesa che non è riuscita ad accogliere tutte le persone arrivate a Misilmeri per rendere omaggio alla giovane studentessa, è stato allestito un maxi schermo per un permettere di seguire le esequie. A Misilmeri per l’ultimo saluto a Sara sono arrivati anche il sindaco di Messina e la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, che ha annunciato nei giorni scorsi il conferimento della laurea alla memoria alla studentessa che frequentava il corso di Tecniche di laboratorio biomedico nell’Ateneo.

Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha intanto proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio negli uffici comunali. Stessa scelta anche a Messina, la città in cui la giovane studentessa studiava e in cui ha trovato la morte, e nei comuni del Palermitano per disposizione del sindaco della città metropolitana, Roberto Lagalla.