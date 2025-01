Favignana: un viaggio multimediale tra lusso e innovazione architettonica con i Florio

Condividi questo articolo?

Favignana ha stupito con un nuovo progetto culturale che ha unito storia, lusso e innovazione architettonica. Una realtà immersiva (ma non solo) è stata protagonista dell’estate favignanese.

Il progetto denominato “I Florio tra lusso ed innovazione architettonica”, curato dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” Ente Gestore Comune di Favignana, è stato finanziato dal Ministero della Cultura con il “Fondo per la Cultura anno 2022”,

Il finanziamento ministeriale a cui il Comune di Favignana è riuscito ad accedere ha avuto come finalità principali la tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale.

L’allestimento realizzato, tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024, presso Palazzo Florio, storica residenza estiva della famiglia Florio tra la fine dell’800 e la metà del ‘900, è risultata una delle più apprezzate attrazioni culturali dell’isola.

L’allestimento museale si sviluppa su due livelli del Palazzo: il primo piano, dedicato alle attività economiche della Famiglia Florio, con l’ausilio di iPad per la realtà aumentata, trasporta i visitatori indietro nel tempo attraverso riproduzioni multimediali della vita sociale e delle attività imprenditoriali (la produzione del tonno, le spezie, il vino Florio, e la compagnia di navigazione) che resero famosa la Favignana dei primi del ‘900.

Il secondo piano, di contro, ospita una sala espositiva dedicata alla figura di Donna Franca con una esposizione di riproduzioni fedeli di alcuni dei più significativi abiti di gala da Lei indossati durante eventi mondani nella Palermo della Belle Epoque. L’allestimento offre anche un’esperienza tattile, i visitatori, infatti, possono toccare con mano i tessuti di confezionamento degli abiti esposti.

Il connubio tra supporti tecnologici come proiezioni audio/video e realtà aumentata, con riproduzioni materiali di abiti e monili mostra ed esalta lo sfarzo e l’opulenza della Famiglia Florio generati dalla loro innata propensione imprenditoriale.

“L’Area Marina Protetta ha nella propria mission la valorizzazione del territorio e delle tradizioni” dichiara Salvatore Livreri Console, direttore dell’Area Marina Protetta. “Il recupero della storia e dell’epopea dei Florio alle Egadi è quindi uno snodo importante per mostrare come si sia evoluta nel corso di un secolo la visione del Mare e delle sue risorse”.

Il progetto, ideato come mostra permanente, ha utilizzato spazi restaurati ma non ancora musealizzati di Palazzo Florio, garantendone fruibilità continuativa nel tempo anche in periodi di bassa stagione.

Insieme allo Stabilimento Florio, le strutture museali sono, ormai, considerate attrazioni culturali di rilievo internazionale, il solo Palazzo durante la stagione di apertura, aprile-novembre 2024, ha registrato circa 20.000 presenze, generando un indotto che ne permette l’autofinanziamento delle attività museali ed ampliando l’offerta culturale del territorio egadino. Questo progetto ha rappresentato un’importante iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale di Favignana, offrendo ai visitatori un viaggio unico tra storia, lusso e innovazione.