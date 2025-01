Alla Cattedrale di Catania la Santa Messa di Ringraziamento per la 28a Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Condividi questo articolo?

La Santa Messa di Ringraziamento per la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è inserita nel Triduo Solenne dei festeggiamenti dedicati a Sant’Agata e si terrà nella Cattedrale di Catania domani, sabato 1° Febbraio alle ore 18. La funzione verrà celebrata da S.E. Mons Luigi Renna, Arcivescovo di Catania.

Durante la funzione saranno i volontari di Banco Alimentare della Sicilia ODV a portare l’offertorio. I ringraziamenti verranno pronunciati da Giovanni Bruno, presidente nazionale di Fondazione Banco Alimentare, presente a Catania anche per vivere una parte delle festività agatine.

Pubblicità

“È motivo d’orgoglio, per noi, poter celebrare questo momento di ringraziamento durante le festività dedicate alla Patrona di Catania. La Messa di giorno 1 – afferma il presidente di Banco Alimentare della Sicilia, Pietro Maugeri – è l’occasione per ringraziare per i doni ricevuti e questo non solo ci fa sentire parte integrante del tessuto cittadino ma ci conferma che l’impegno di Banco Alimentare della Sicilia è prezioso. Per il terzo anno consecutivo abbiamo la possibilità di unire il valore della Colletta Alimentare con quello di Sant’Agata ed ha, per noi, un valore immenso che la 12° Giornata di Prevenzione dello Spreco Alimentare, quest’anno dedicata ‘al tempo di agire’ #TimeToAct, ricada proprio il 5 febbraio. Siamo felici che ci sarà il presidente nazionale, Giovanni Vruno, a dimostrazione della coralità del messaggio e del valore nazionale che la Colletta promuove su tutto il territorio”.