Da oggi è disponibile“Kontiki” (Sunflower – Self – Believe), il primo album solista di Kiki Orsi.

Da oggi, è disponibile sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Kontiki” (Sunflower – Self – Believe), il primo album solista di Kiki Orsi.

“Kontiki” è un album composto da 14 tracce in cui Kiki Orsi racconta le esperienze della propria vita, gli amori, i dolori, con uno sguardo proiettato anche verso temi sociali. L’ album è stato prodotto da Simone Asilo e Giovanni Pannacci e si avvale di collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Carlo Maria Micheli, Sergio Vitale, Max Pasquarelli, Giuseppe Milici, Danilo Riccardi, Juan Paradell Solé, Pierpaolo Ranieri, Roberto Gallinelli, Luca Tomassoni, Massimo Moriconi, Claudio Trinoli, Nicola Polidori, Luca Scorziello, Alessandro Deledda, Peter de Girolamo, Stefano Zavattoni.

«Mentre cercanvo un titolo che rappresentasse l’album, improvvisamente mi sono imbattuta nella storia di una zattera che nel 1947 attraversò l’Oceano Pacifico in mezzo a mille tempeste che si chiamava Kon-Tiki – dichiara Kiki Orsi – leggendo la sua storia e dell’esploratore norvegese che la portò dal Sud America alle isole della Polinesia ho avuto un flash! Mi sono sentita dentro a quelle tempeste che ti portano, più della serenità, a scrivere di getto; a quella pioggia incessante che rappresenta la tristezza di un abbandono vissuto; alla forza del vento, della sopravvivenza, alla vita che, nonostante gli sbandamenti ti fa ritrovare la strada per ricominciare a credere, a non perdere la speranza di riprovare con la stessa determinazione di un tempo. Mai, come oggi, mi sento così felice di aver incontrato KON-TIKI, di essermi sentita su quella zattera oltre al fatto che nel suo nome è racchiuso il mio. E questa è una bella storia».

Dallo stesso giorno sarà disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Oltre”. Con questo brano Kiki Orsi interpreta il ricordo di un amore importante finito ma che rimane indelebile, anche se il tempo passando porta nuove emozioni. Il filo della vita che scorre sulle note di una storia che va lasciata andare per proseguire.

«Mai nella vita potrei dimenticare quell’amore che mi ha ispirato questo scritto, io lo chiamo la mia poesia – dichiara Kiki Orsi – per lei ci sarà per sempre un posto preciso nel mio cuore. Lei è Indimenticabile. Anche se la vita è andata avanti».

TRACKLIST:

“Cover me”- “Step by step”- “I don’t care”- “Oh! Oh! Oh!” – “Missis Hyde”- “Pourquoi”- “Desabitada”- “Oltre”- “Contradictions”- “Tongue”- “Beautiful like me” – “Bon Bon”- “Dimmi come stai”- “Disabitata”

BIOGRAFIA

Diplomata in canto alla “Dick Grove School of Music” di Los Angeles dopo un percorso di Disco Music, Rhythm’nd blues nei live club italiani e in tutto il mondo.

Dal 1998 corista di Lionel Ritchie, Boy George, Massimo Ranieri, Giorgio Faletti, Ivana Spagna e per molti programmi televisivi di successo. Cantautrice dal 1997 e dopo un’ennesimo viaggio a New York conosce e si affascina allo Smooth Jazz e decide di mescolare le sue esperienze di scrittura pregresse a quel mondo per lei così intrigante. Decide così di dar vita ad un progetto dal nome “jazzincase” scrivendo canzoni in più lingue, usando di ognuna le sfumature fonetiche e la potenza espressiva: inglese, italiano, francese, portoghese. Nel 2018 l’uscita del primo album “Bonbon City”, nel 2019 “The Second” (entrambi per IRMA label). Nel 2021 si stacca dal progetto e comincia a scrivere brani per se stessa utilizzando il suo nome d’arte “Kiki Orsi”. Entra così appieno nel “suo mondo poliedrico”. Da ottobre 2021 a novembre 2024 escono nei digital stores, stampa, YouTube, radio italiane e internazionali sette singoli e due videoclip. Si avvale di collaborazioni musicali importanti quali: l’armonica di Giuseppe Milici, la tromba di Sergio Vitale, il contrabbasso di Massimo Morriconi, Il basso di Pierpaolo Ranieri e Roberto Gallinelli, la batteria di Nicola Polidori, il sax di Carlo Maria Micheli, gli arrangiamenti ed il pianoforte di Peter de Girolamo, le percussioni di Luca Scorziello, l’organo di Juan Paradell Sole’. Il 17 gennaio 2025 ancora una nuova canzone in uscita “Dimmi come stai” che precede l’album intero, del quale è prevista l’uscita a marzo 2025 arrangiata da Stefano Zavattoni con l’intervento della chitarra di Davide Aru.