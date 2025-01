Si prepara Carnevale di Belpasso 2025, in programma dal 1 al 4 marzo.

Condividi questo articolo?

“Carri allegorici itineranti, gruppi in maschera e animazione dedicata ai bambini, per il Carnevale di Belpasso 2025, in programma dal 1 al 4 marzo.

Ci siamo proposti, come Amministrazione, di organizzare un evento che possa ricreare quell’atmosfera tipica del Carnevale: con sfilate, musica e premiazioni. Iniziative che animeranno le strade del nostro Comune con l’obiettivo preciso di saper rappresentare al meglio lo spirito carnevalesco: una festa di colori, allegria, ironia e creatività.

Pubblicità

Lo dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, comunicando alla cittadinanza la pubblicazione dell’avviso di partecipazione al Carnevale di Belpasso 2025.

Nell’avviso, pubblicato sul sito del Comune, si legge: “il programma prevede: una giornata di animazione per bambini, sabato 1 marzo, e due sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici itineranti, per le date di domenica 2 marzo e martedì 4 marzo.

A tal fine si invitano: gruppi di volontariato, enti religiosi, istituti scolastici, scuole di danza, scuole teatrali, associazioni sportive, culturali, di spettacolo, gruppi spontanei, comitati, ecc.; gli operatori del settore; le varie attività commerciali cittadine, e chiunque vi abbia interesse, a collaborare alla realizzazione degli eventi del CARNEVALE 2025; secondo le modalità e con gli interventi di seguito descritti: spettacoli e servizi di vario tipo, carri allegorici e gruppi mascherati.

“In questi mesi, abbiamo raccolto spunti e idee grazie al supporto di diverse associazioni locali, come la Consulta Giovanile, la locale Pro Loco, la Fondazione Carri di S. Lucia e anche liberi cittadini.

Contestualmente, abbiamo richiesto un sostegno finanziario alla Regione Siciliana e grazie all’impegno del deputato On. Giuseppe Zitelli, il nostro Comune beneficerà di un contributo finanziario che si sommerà a quanto stanziato dal Comune, al fine di regalare un evento che da troppi anni manca a Belpasso. Le ultime sfilate con carri e gruppi risalgono, infatti, al 2016”, conclude il sindaco.