Riposto: il caso Geotrans e i ‘workers buyout’ al centro di un incontro del Rotary Club.

‘Workers buyout – Il caso Geotrans’ è il tema dell’incontro-dibattito in programma oggi venerdì 31 gennaio, alle ore 17.30, presso il Salone comunale del palazzo di città di Riposto. Al centro dell’evento, organizzato dal Rotary Club Passport Mediterranee District 2110 con il patrocinio del Comune di Riposto, il fenomeno workers buyout, ovvero le cooperative nate per iniziativa di dipendenti che rilevano l’azienda evitandone la chiusura e salvaguardando il proprio posto di lavoro.

Esemplare il caso Geotrans, a lungo una delle società più attive nel settore dei trasporti e della logistica del Sud Italia, gestito dalla famiglia mafiosa Santapaola – Ercolano. Dopo una prima fase di amministrazione giudiziaria, l’azienda è passata in gestione alla cooperativa costituita dagli ex dipendenti, grazie alla sinergia di alcuni player istituzionali e finanziari che hanno creduto fortemente in questo progetto imprenditoriale di successo.

Dopo il saluto del sindaco di Riposto Davide Vasta, introdurrà il dibattito la presidente del Rotary Club Rosaria Caltabiano e interverranno il presidente di Legacoop Sicilia orientale Alessandro Sciortino e il presidente di Geotrans soc. coop. Maurizio Faro. A moderare il dibattito sarà Elia Torrisi, tesoriere del Rotary Club.