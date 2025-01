A Sant’Agata Li Battiati è lo Scannapieco/Geremia 5et ad aprire la rassegna al teatro del Polo Culturale

Condividi questo articolo?

Dopo gli annunci, è il tempo della grande musica. Al via sabato 1 febbraio alle 21, al Teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati sito in via dello Stadio, la rassegna “Note in Teatro 2025”, con l’esibizione dello Scannapieco/Geremia 5et, vincitore assoluto del Conad Jazz Contest 2024.

Quintetto che nasce «dall’idea di giovani musicisti di unire la propria arte a servizio di una costante ricerca di suoni. La passione che accomuna tutti i componenti del gruppo, ed il motivo per il quale nasce il quintetto, è l’esigenza di esternare sonorità e timbri, intensità e colori dettati dall’ottone e dal legno: connubio perfetto che ingloba la musica jazz e le proprie tradizioni», come comunica l’organizzazione del premio, promosso da Conad e Fondazione Umbria Jazz.

Pubblicità

Una formazione di giovani talenti che porterà un interplay di grande fascino e altissima qualità, e che proprio sul palcoscenico di “Note in Teatro” porta una nuova tappa del tour riservato ai vincitori del contest, che ha toccato, dopo il trionfo a Perugia lo scorso luglio a Umbria Jazz, L’Aquila per “Il jazz italiano per le terre del sisma”, Terni per “Umbria Jazz Weekend”, Orvieto per “Umbria Jazz Winter”, Bologna (il 25 gennaio scorso, prima data del 2025), Ferrara (il 26 gennaio), per approdare l’1 febbraio finalmente in Sicilia, a Sant’Agata Li Battiati.

Con i giovani del Wasted Generation 5et l’Associazione Culturale Musikante di Antonio Petralia aveva chiuso il 2024, e con i giovani dello Scannapieco/Geremia 5et inizia alla grande questo 2025, sempre nel prezioso Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati.

Conosciamo quindi meglio la band:

Antonio Scannapieco(tromba)

Trombettista del quintetto, già all’età di 7 anni ha iniziato a praticare Jazz con la sua tromba. Finiti gli studi sia classici che jazz al conservatorio di Salerno si è trasferito a Parigi per fare nuove esperienze e durante tutto il percorso ha avuto l’opportunità e l’onore di condividere il palco con artisti come Mario Biondi, Walter Ricci, Stefano Di Battista, Giovanni Amato, Daniele e Tommaso Scannapieco, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Sandro e Dario Deidda, The NY Voices e tanti altri.

Pasquale Geremia(sax tenore)

Classe 2002, si approccia al Sassofono all’età di 9 anni con il maestro Nicola Palmieri, per circa 8 anni studia il metodo classico del sassofono anche al Liceo, fino all’età di 17 anni dove, grazie ad una masterclass con Barry Harris, si appassiona al linguaggio del Jazz. Completa gli studi presso il Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno sotto la guida del Maestro Daniele Scannapieco, proprio nella stessa città conoscerà i musicisti con cui suonerà la maggior parte della propria musica e con la quale condividerà anche esperienze in Italia e all’estero negli ultimi anni.

Guglielmo Santimone(pianoforte)

Pianista e compositore, classe 2001, salernitano. Nonostante la sua giovane età vanta una prestigiosa carriera concertistica. Premio Tomorrow’s Jazz 2020 e Premio Marco Tamburini 2022. Si è diplomato con lode e menzione speciale alla Siena Jazz University dove attualmente insegna piano, teoria e ear-training.

Giulio Scianatico(contrabbasso)

Di origine pugliese, ha iniziato l’attività concertistica già alll’età di 11 anni. Ha studiato e collaborato con il Conservatorio “N. Piccinni” e con la scuola di musica “il Pentagramma” di Bari, per poi laurearsi con il massimo dei voti alla “Fondazione Siena Jazz”. Giulio ha preso parte al “Jazz for Amnesty International” al fianco di musicisti di fama internazionale e nel corso degli anni ha collaborato con musicisti quali Seamus Blake, Jorge Rossy, Aaron Goldberg, Ali Jackson,Ben Van Gelder, Stjepko Gut, Mark Sherman, Gadi Lehavi, FelixRossy, Bepi D’Amato, Roberto Gatto, Dado Moroni, Giovanni Amato, Daniele Scannapieco e Sebastian Merk per citarne alcuni.

Angelo Gregorio (batteria)

Classe 2001, si approccia alla batteria già all’età di 3 anni e successivamente inizia gli studi seguito dal padre, affermato professionista dello strumento, continuando poi nel prestigioso conservatorio di Salerno. All’età di 21 anni si esibisce e Collabora in vari concerti con artisti affermati tra cui: Daniele Scannapieco, Tommaso Scannapieco, Giovanni Amato, Dario Deidda, Sandro Deidda, Alfonso Deidda, Piero Odorici, Aldo Zunino.