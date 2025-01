Riposto, alla Chiesa della Madonna della Lettera “Riposto in musica”, con il Quartetto di clarinetti “Clarifour”

Condividi questo articolo?

A Riposto torna l’appuntamento con la rassegna di musica classica e operistica ‘Riposto in musica – La stagione dei giovani talenti’, organizzata dal Comune di Riposto in collaborazione con il prestigioso Conservatorio Statale di Musica ‘A. Corelli’ di Messina e con l’Associazione ‘Gate Art APS’, con la direzione artistica di Vera Lizzio, docente di Pianoforte al Conservatorio peloritano. Venerdì 31 gennaio, alle ore 19, presso la Chiesa della Madonna della Lettera, si esibirà il Quartetto di clarinetti ‘Clarifour’.

La formazione, nata nel 2023 all’interno del Conservatorio ‘A. Corelli’ di Messina, è formata da Francesco Manuli, clarinetto in sib e clarinetto piccolo, Antonio Santoro, clarinetto in sib, Giuseppe Òssino, clarinetto in sib, e Lorenzo Lo Conti, clarinetto basso. Il gruppo musicale, nonostante la giovane ‘età’, ha già suonato nei principali teatri e luoghi culturali siciliani. I quattro musicisti stanno proseguendo la propria formazione musicale in Italia e presso importanti istituzioni musicali estere. Il 31 gennaio il quartetto eseguirà ‘Carmen ouverture’ e ‘⁠Carmen Suite’ di George Bizet con l’arrangiamento di Michele Napoli; ‘Rossinimania’ di Michele Mangani; ‘Tango por una cabeza’ di Carlos Gardel; ‘Ross Roy’ di Jacob De Haan con l’arrangiamento di Juan Perez; ‘Tre tangos’ di Astor Piazzolla con l’arrangiamento di Homero Exposito; ‘Il padrino’ di Nino Rita con l’arrangiamento di Juan Perez; e ‘Nuovo cinema paradiso’ di Ennio Morricone con l’arrangiamento di Juan Perez. L’ingresso è libero.

Pubblicità

“Siamo felici di ospitare ancora una volta i giovani talenti del Conservatorio di Messina – dichiara il sindaco di Riposto Davide Vasta – Nei concerti finora eseguiti abbiamo avuto l’onore di ascoltare musicisti di alto livello ed il fatto che siano ancora degli studenti, con grandi margini di crescita, è per noi motivo di ulteriore soddisfazione”.

Francesco Manuli. Iscritto al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di

Messina, frequenta il primo anno del biennio accademico nella classe di

clarinetto del M° Carmelo Crisafulli. Nel luglio 2024 ha conseguito il Diploma Accademico di primo livello con il massimo dei voti. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui: il primo premio al Concorso Internazionale di Carlino (cat. Clarinetto in Quartetto con gli archi), primo premio al Concorso Nazionale per clarinetto Premio “Caunes – Minervois”, primo premio assoluto al Concorso di Taormina, Naso, Barcellona Pozzo di Gotto, Giarre; secondo premio al Concorso Internazionale per clarinetto “Città di Carlino”; terzo premio nella categoria Senior al Concorso Internazionale di “Vallo della Lucania”. Con l’Associazione Musicale Alcarese ha vinto il premio come I classificato per la II Cat. al Concorso Bandistico Internazionale “Flicorno d’Oro”. Si è esibito come solista in numerose occasioni e ha suonato in diverse orchestre fiati, formazioni di musica da camera e orchestre sinfoniche come l’Orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina.

Giuseppe Sebastiano Riccardo Ossino. Ha iniziato lo studio del

clarinetto nel 2012 con il M° Marcello Caputo, primo clarinetto dell’orchestra

del teatro “Vittorio Emanuele” di Messina. Nel 2023 ha conseguito il Diploma

Accademico di primo livello con il massimo dei voti presso il Conservatorio

Statale di musica “Arcangelo Corelli” di Messina sotto la guida del M°

Antonino Cigala. Ha partecipato a diverse masterclass e corsi di

perfezionamento con maestri quali Calogero Palermo, Giovanni Punzi,

Roeland Hendrikx, Aron Chiesa, Andrea Fallico, Oliver Patey e Salvatore

Passalacqua. Dal 2016 è membro dell’Orchestra Siciliana di Clarinetti, con la

quale ha partecipato all’incisione del CD “Masterpiece for Clarinet Choir”, alla

registrazione della favola sinfonica ‘Pierino e il Lupo’ e a diversi concerti con

illustri solisti quali Calogero Palermo, Giovanni Punzi, Andrea Fallico e

Alberto Culmone. Dal 2021 suona il clarinetto piccolo in mib nell’orchestra di

fiati del Conservatorio “Arcangelo Corelli”, diretta dal M° Lorenzo Della Fonte.

Antonino Santoro. Frequenta il II anno del biennio accademico in

clarinetto presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, sotto la guida del Maestro Giuseppe Corpina. Nel 2023 ha acquisito presso lo stesso conservatorio il Diploma Accademico di primo livello in Clarinetto con il massimo dei voti. Ha partecipato a vari concorsi, in particolare si ricordano due edizioni del Concorso Nazionale “Placido Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto, alle quali si è classificato secondo in entrambe le occasioni (2017 e 2021) e il Concorso Santa Cecilia in Musica di Naso, per il quale ha ottenuto il premio come secondo classificato (2018). Ha partecipato a numerose masterclass, tra cui quelle con i Maestri del Quartetto Davabugi, Vincenzo Paci, Gianluigi Caldarola e Calogero Palermo. Suona con l’orchestra sinfonica e l’orchestra di fiati del conservatorio “Arcangelo Corelli”.

Lorenzo Lo Conti. Inizia a studiare clarinetto all’età di nove anni con

il maestro Alberto Venturini. Dopo aver frequentato il liceo musicale “Antonio Stradivari” di Cremona studiando con il professore Simone Porcellini, inizia il corso triennale in clarinetto presso il Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona sotto la guida del Mº Anton Dressler. Si è esibito come solista in numerose occasioni e ha suonato in diverse orchestre, formazioni di musica da camera e bande musicali. Ha collaborato con l’Orchestra Siciliana di Clarinetti, l’orchestra sinfonica del conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, l’orchestra sinfonica del conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, la Compagnia Lirica Siciliana, il Calamus Clarinet Ensemble del conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e il quartetto di clarinetti “ClariFour”. Ha fatto parte dell’orchestra di fiati del conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, guidata dal Mº Lorenzo Della Fonte.