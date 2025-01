Inaugurata la seconda canna della galleria Caltanissetta, sulla SS640 “degli scrittori”

Condividi questo articolo?

«È la galleria più grande della regione, costata oltre 200 milioni di euro: un’altra sfida vinta e un grande risultato raggiunto per la mobilità della Sicilia». Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, alla cerimonia di apertura della galleria Caltanissetta sulla Ss 640, la cosiddetta “Strada degli scrittori”, in direzione A19, l’opera principale del secondo lotto dei lavori di adeguamento condotti da Anas. «La galleria, che si snoda al di sotto della città di Caltanissetta lungo due tunnel di 4 chilometri, è una grande opera di ingegneria – ha continuato Aricò – complessa e densa di difficoltà, dovute all’estensione degli scavi e agli aspetti geomeccanici. Problematiche per le quali si è sfiorato il blocco totale dei lavori, ma che sono state superate e hanno portato al risultato di oggi, mettendo a disposizione del territorio regionale un’infrastruttura all’avanguardia e di alto livello sul piano della sicurezza».