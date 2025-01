Il Cus Catania palcoscenico della scherma regionale. Al PalaArcidiacono gare U17-U20

Condividi questo articolo?

Otre un centinaio gli spadisti provenienti da tutta la Sicilia per cercare di staccare il pass per la gara nazionale che si svolgerà a Catania i prossimi 8/9 febbraio 2025

Il 22 dicembre 2024 sarà una data da ricordare per gli spadisti del Cus Catania, perché al PalaArcidiacono, nel “loro” impianto, si svolgerà la 2° Prova di qualificazione regionale di spada maschile e femminile, per le categorie Cadetti (U17) e Giovani (U20).

Un evento agonistico particolarmente importante visto che gli spadisti si giocheranno la qualificazione alla 2° Prova nazionale del Campionato di categoria che si svolgerà proprio a Catania nel weekend 8/9 febbraio 2025.

Sono oltre un centinaio gli schermidori e le schermitrici provenienti da tutta la Sicilia che parteciperanno alla gara all’obiettivo di staccare il pass per la tappa nazionale.

La giornata sportiva vedrà la prestigiosa presenza di diversi campioni olimpici, tra i quali Alberta Santuccio e Daniele Garozzo.

Il Cus Catania non è nuovo all’organizzazione di eventi schermistici importanti. Gli appassionati ricorderanno come nel maggio del 2022 (esattamente dal 26 al 29), in occasione del 75° anniversario dalla fondazione del Centro Universitario Sportivo etneo, il PalaArcidiacono ospitò le finali dei Campionati nazionali delle categorie Cadetti e Giovani (per tutte le discipline: fioretto, spada e sciabola).

Domenica 22 dicembre gli spadisti inizieranno alle ore 9.30. La chiamata in pedana per le schermitrici invece sarà alle ore 13.00.

Luigi Mazzone, pres. Cus Catania: “Un’altra prestigiosa vetrina per il nostro CUS e per la nostra città, da sempre culla di scherma. Nella prova di qualificazione di domenica saranno presenti giovani spadisti e spadiste che rientrano fra i migliori a livello nazionale. Ad assistere alle loro performance ci saranno anche due medaglie d’oro olimpiche come Alberta Santuccio e Daniele Garozzo: un ulteriore richiamo per una giornata ricca di talento, ospitata al PalaArcidiacono. La memoria va ai Campionati nazionali Cadetti e Giovani di due anni fa ospitati nella struttura cusina e la cui organizzazione è stata apprezzata da tutti i protagonisti, dalle famiglie e dagli appassionati, provenienti da tutta Italia. Vi aspettiamo dunque al PalaArcidiacono, sarà una bella occasione per avvicinarci al Natale apprezzando le qualità delle nuove leve della spada siciliana”.