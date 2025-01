Messina, la terza edizione del Festival dei Circoli del Cinema dal 23 al 26 novembre al Cinema Lux

Condividi questo articolo?

L’evento, che ha la direzione artistica di Nino Genovese, ospita al suo interno anche Congresso regionale FICC Sicilia che prevede un corso di autoformazione sul tema “La Media Education – Nuovi percorsi di formazione al linguaggio cinematografico”

Al via la terza edizione del Festival dei Circoli del Cinema in programma dal 23 al 26 novembre al Cinema Lux di Messina. Dedicata al tema del contrasto alla violenza di genere e in particolare alla memoria di Omayma Benghaloum, la manifestazione ospiterà una mostra di manifesti e storyboard dal titolo “Generazione Mai Più”, realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Basile, e la prima proiezione cittadina del cortometraggio “Omayma”, prodotto dall’Associazione Arknoah per la regia di Fabio Schifilliti (in programma sabato 25 novembre dalle ore 18.00, in replica alle 19.30 e alle 20.30).

Pubblicità

All’interno del contenitore festivaliero anche un momento di approfondimento e ricerca, il Congresso regionale FICC Sicilia, cui parteciperanno tutti i cinecircoli siciliani che fanno parte della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema. In particolare, il Congresso sarà dedicato a nuove prospettive di Media Education e alle opportunità offerte dal Piano Nazionale del Cinema per la Scuola.

Tra gli altri eventi, si segnalano venerdì 24 novembre alle ore 18.00 la presentazione dei volumi “Caspèta!” di Nino Genovese, “Il Cinematografo visto dall’Etna” di Mario Patané (rispettivamente seguiti dalle proiezioni di “C’era una volta Angelo Musco” e di “La montagne infidèle” di Jean Epstein) e “Popcorn e patatine” di Renato Scatà (sabato 25 novembre alle 16.00).

L’ evento di chiusura di domenica 26 novembre in programma alle 16.30, sarà caratterizzato dalla proiezione – sempre in anteprima cittadina – del cortometraggio dell’epoca del cinema muto “L’occhio di Shiva”, ritrovato e restaurato dalla Cineteca dello Stretto.

Questa iniziativa, che ha la direzione artistica di Nino Genovese, è promossa dal Cineforum Orione, dalla Federazione Italiana Circoli Del Cinema, dalla International Federation Of Film Societies e da Ficc – Sicilia. E’ realizzata con il sostegno della Regione Sicilia – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato Beni Culturali, MIC – Direzione Generale Cinema, EUROPA CINEMAS, in collaborazione con Centro Studi Cinematografici, Il Cineclub dei Piccoli, Versi di Luce e Tempostretto.

IL PROGRAMMA

Giovedì 23 Novembre

16.30 – 18.30 – 20.30 “Il mio amico Massimo”, di Alessandro Bencivenga. In abbinamento il cortometraggio vincitore del Cineclub dei Piccoli 2023 “Caramelle”.

Venerdì 24 Novembre

9.00 Inaugurazione mostra “Generazione Mai Più”

18.00 Presentazione volumi “Caspèta!” e “Il Cinematografo visto dall’Etna”. A seguire proiezioni “C’era una volta Angelo Musco” e “La montagne infidèle” (ingresso libero)

25-26 Novembre

Congresso Regionale e Corso di autoformazione residenziale FICC SICILIA

Sabato 25 novembre

16.00 Presentazione volume “Popcorn e patatine” di Renato Scatà (ingresso libero)

18.00 Anteprima cittadina cortometraggio “Omayma” di Fabio Schifilliti. In replica alle 19.30 e alle 20.30 (ingresso ad inviti per la prima proiezione, libero per le successive)

Domenica 26 novembre

16.30 Anteprima cittadina cortometraggio “L’occhio di Shiva” (1926, dei Fratelli Mantovani, R. Gardenghi, 12’). Restauro a cura della Cineteca dello Stretto.