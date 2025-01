Ri-Giochi@mo 2024: Conclusa l’iniziativa che unisce solidarietà e sostenibilità

Condividi questo articolo?

Si è conclusa l’edizione 2024 di Ri-Giochi@mo, il progetto ideato da Uno@Uno in collaborazione con Poste Italiane e Croce Rossa Italiana. L’iniziativa ha raccolto oltre 10.000 giocattoli grazie al coinvolgimento di scuole elementari e superiori delle città di Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina e Trapani, promuovendo il riuso e la solidarietà.

Un gesto che regala sorrisi e speranza

La distribuzione dei giocattoli, svoltasi sotto l’atrio del Comune di Caltanissetta, ha trasformato l’Epifania in un momento di gioia e condivisione per centinaia di famiglie. Nicolò Piave, rappresentante della Croce Rossa Italiana, ha sottolineato:

“Questa iniziativa rientra pienamente nella nostra missione umanitaria, regalando sorrisi a tanti bambini della nostra città. È un esempio concreto di come un semplice gesto di solidarietà possa avere un doppio valore: sociale e ambientale. Ogni giocattolo donato non solo riempie di gioia un bambino, ma rappresenta anche un impegno verso il riuso e la sostenibilità.”

Pubblicità

Pubblicità

Un modello di inclusione e valorizzazione del centro storico

Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, ha ringraziato le associazioni, le scuole e i cittadini che hanno reso possibile il successo del progetto:

Ri-Giochi@mo rappresenta l’essenza della nostra visione di città: un luogo di socialità, solidarietà e crescita. Vedere il centro storico animarsi di famiglie e bambini è il miglior esempio di comunità viva. Grazie a Uno@Uno per aver portato avanti questo progetto straordinario e a tutte le scuole di ogni ordine e grado che hanno contribuito.

Un impatto che dura nel tempo

I giocattoli distribuiti oggi sono solo una parte del grande lavoro di solidarietà che continuerà nei prossimi mesi. I doni ancora disponibili saranno consegnati a bambini e famiglie in difficoltà durante l’anno, dimostrando che la magia del Natale può continuare anche oltre le festività.