Messina. “Giornata della memoria” convegno dal titolo “L’arte nei campi di concentramento”

Appuntamento nel Salone degli Specchi alle ore 10:00

La Città Metropolitana di Messina celebrerà il “Giorno della Memoria”con l’evento dal titolo “L’arte nei campi di concentramento”, in programma domani, lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 10:00, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni.

L’incontro costituirà un’occasione per analizzare le attività artistiche che venivano realizzate, in quegli anni di persecuzioni, nei campi di concentramento e nei ghetti.

“Anche quest’anno la Città Metropolitana di Messina vuole contribuire a ricordare un periodo oscuro per l’intera umanità – ha precisato il sindaco metropolitano Basile – affinchè anche le nuove generazioni siano sensibilizzate sul tema della tolleranza e della convivenza tra popoli. Far conoscere ai giovani i tragici eventi storici che hanno contrassegnato la prima metà del secolo scorso è essenziale per poter aspirare ad una futura società fondata sui valori della pace e della fratellanza”.