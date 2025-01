È già in radio “Respiro” il singolo inedito di Eysa, brano coinvolgente e libero

Condividi questo articolo?

“Con questo singolo mi piacerebbe trasmettere alle persone che lo ascolteranno – die Eysa – che prima di amare il prossimo bisogna amare se stessi, e per farlo occorre accettarsi nell’essenza più cupa che ognuno di noi ha, che reputo una delle cose più impegnative quando si tratta di migliorare la propria persona. Non c’è miglioramento senza la presa d’atto di ogni nostra singola sfumatura, bianca o nera che sia. Il titolo è venuto fuori in maniera spontanea, perché quando sei immerso in quelli che oggi chiamiamo loop emotivi vieni quasi sempre travolto come se non ci fosse via d’uscita, e quindi “Respiro” per me è quel punto di partenza dal quale si può cercare di affrontare questi momenti con più cautela nei riguardi della propria persona, come dire: alt, respira, e riprova. Infatti la canzone è nata proprio quando c’è stata necessità di dover condividere e divulgare questa sensazione nella quale spesso ci sentiamo soli, ma che in realtà accomuna più persone di quanto si lasci trasparire

Pubblicità

Questo video, girato a Sabaudia e al Circeo regia di Teresa Nerozzi, il primo per Eysa, le ha permesso di sentirsi assolutamente libera, carica di un’adrenalina e di un’energia positiva che si augura di esser riuscita a trasmettere nel video. Si è divertita tantissimo, e di questo ringrazia il team di ragazzi che l’ha preparata e seguita.

Pubblicità

Elisa Ungaro, in arte Eysa, è nata il 10 maggio 1998 a Lamezia Terme e vive a San Mango d’Aquino. Sin da piccola ha manifestato una forte passione per il canto, sostenuta dalla sua famiglia che ha sempre incoraggiato il suo talento supportandola in ogni scelta artistica. Ha avuto l’opportunità di seguire uno stage presso il conservatorio Tchaikovsky con Grazia Di Michele e ha intrapreso un percorso di studio canoro alla Scuola di canto e Arti sceniche A Regola d’Arte, dove ha partecipato a stage tenuti da Giò Di Tonno perfezionando le sue tecniche vocali per interpretare musical come “I Promessi Sposi”, “Romeo e Giulietta” e “Notre Dame”, che richiedevano abilità sia canore che sceniche e ha avuto occasione di partecipare ad uno stage con Cheryl Porter.

Dal 2022, frequenta l’accademia RC Voce Produzione, seguita da Cecilia Cesario, Rosario Canale e il loro team, che la guidano nel suo percorso di perfezionamento canoro e di scrittura. Nel 2024, ha partecipato a Sanremo Rock&Trend sino alle selezioni finali sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo. Elisa ha anche preso parte alle selezioni dell’edizione di X Factor Albania 2024, superando le audizioni e i bootcamp, e giungendo agli home visit, dove ha deciso di fermarsi. Per il 2025 comincia un nuovo percorso pubblicando il singolo “Respiro”.