Sarà in rotazione radiofonica “DIMMELO”, il nuovo singolo di Marla

Nella canzone “Dimmelo”, brano scritto insieme a Rosario Canale, Marla decide di mostrarsi senza filtri, trasformando le proprie fragilità in parole potenti e autentiche. Il brano nasce in un momento di smarrimento. Proprio in quel buio, grazie al sostegno delle persone vicine, è emersa una luce: la necessità di sapere, di comprendere, di sentirsi meno sola.

In questa canzone, Marla non si limita a raccontare un’emozione: la vive, la grida, la sussurra. Ogni parola è una richiesta urgente di chiarezza, una supplica per rompere il silenzio che amplifica le insicurezze. “Dimmelo” è il riflesso di quella parte di lei che ha bisogno di sapere tutto: se c’è amore o indifferenza, se lo sguardo di chi ha di fronte è cambiato o se tutto è solo frutto della sua immaginazione.

Le sonorità dal grande pathos e le liriche intime e autentiche fanno di “Dimmelo” un brano che segna una svolta nella crescita artistica di Marla. Rispetto ai suoi lavori precedenti, qui emerge una maturità nuova: un’introspezione che affonda le radici nel rap, un genere che la accompagn fin dall’infanzia. Con “Dimmelo”, Marla dimostra ancora una volta la sua capacità di tradurre emozioni complesse in versi autentici, consolidando la sua identità artistica.

La sua evoluzione artistica ha trovato conferma anche nelle playlist di Spotify, dove “Dimmelo” è stato inserito in “Raptopia”, “Novità rap italiano” e “New Music Friday”. Un traguardo importante, che racconta di un percorso in continua ascesa e di un talento capace di toccare corde profonde. Marla continua a farsi spazio nella scena musicale italiana, dimostrando una crescita costante che non smette di sorprendere.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “ “DIMMELO” è la canzone che mi spoglia totalmente dalle mille corazze che indosso, che distrugge la maschera che mi disegna impassibile di fronte a tutto; quando la canto è come se fossi nuda, fragile, come se tutto in quel momento potesse realmente ferirmi.

Ha fatto davvero male scrivere questa canzone perché ho dovuto fare introspezione, capire cosa mi facesse soffrire e perché. Guardarsi dentro causa sempre un po’ di dolore e ogni volta che canto “DIMMELO” è come se mi guardassi dentro per l’ennesima volta. E per ogni “ennesima volta” sto male a causa di quelle paure che porto dentro e che purtroppo si riflettono in ogni mia relazione.

“Dimmelo” è la descrizione dei miei pensieri, di ciò che penso di me stessa: ciò che realmente mi fa tremare quando una persona inizia ad allontanarsi.

Chi riuscirà a comprendere il 100% di questa canzone, riuscirà a capire davvero chi sono proprio perché dentro di sé custodisce i miei stessi pensieri, le stesse emozioni e le stesse paure.

Spero che chiunque ascolti possa percepire tutto l’amore che è presente dentro “Dimmelo” e lo stesso vale per la paura dell’abbandono, due sentimenti che vivono in ogni singola parola di questo testo; sono convinta che il pubblico riuscirà a captare tutte queste emozioni e che chi vive esattamente i miei stessi pensieri allora avrà trovato un porto sicuro e una voce in grado di raccontare ogni piccola fragilità”.