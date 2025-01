In quiescenza il Brigadiere Pasquale Macaluso, Comandante del Nucleo Relazioni Sindacali della Legione Carabinieri Sicilia. A Palermo il saluto delle sigle SIM, USIC, UNARMA, NSC e USMIA

Condividi questo articolo?

In pensione il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Pasquale Macaluso, Comandante in S.V. del Nucleo Relazioni Sindacali della Legione Carabinieri Sicilia.

A darne notizia congiuntamente sono le sigle SIM, USIC, UNARMA, NSC e USMIA.

Il saluto di commiato si è tenuto a Palermo, alla presenza dei segretari regionali e di una rappresentanza dei dirigenti nazionali delle APCSM.

“Ringraziamo – dichiarano gli esponenti sindacali – il Brigadiere Pasquale Macaluso per l’attività svolta e per aver saputo interpretare e gestire al meglio il passaggio verso i sindacati militari, favorendo concretamente le funzioni di tutela degli interessi dei lavoratori in uniforme che rappresentano la ragion d’essere delle attività delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari”.