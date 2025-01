Caltanissetta. Al via a Serradifalco la stagione “Io vado al De Curtis” In Arte e Rete Latitudini

Condividi questo articolo?

Il primo spettacolo che inaugura il cartellone è la commedia “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perchè” in scena venerdì 10 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale A. De Curtis

E’ tutto pronto a Serradifalco (Caltanissetta) per l’inizio della stagione teatrale “Io vado al De Curtis“, che ha la direzione artistica di Vincenzo Volo, è organizzata dall’Associazione IN ARTE in collaborazione con Rete Latitudini, con le associazioni del territorio, la Pro Loco di Serradifalco e il patrocinio del Comune di Serradifalco.

Sono in totale 7 gli appuntamenti che compongono la rassegna (di cui 6 in abbonamento e 1 fuori abbonamento), che si concluderà a fine maggio.

Lo spettacolo che inaugurerà il cartellone e che andrà in scena al Teatro Comunale A. De Curtis venerdì 10 gennaio alle 20.30 è “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perchè” di Antonio Amurri e con la regia di Filippo D’Alessio . Una commedia parla della vita di coppia, ne presenta in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano a volte inconsapevolmente il vivere quotidiano. In scena Marco Cavallaro Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Alessandra Cavallari.

A partire dalle ore 19:30, aspettando l’inizio dello spettacolo, è in programma una degustazione nel foyer del teatro offerta dal “Caseificio Terramia”.

ꜱᴛᴀɢɪᴏɴᴇ ᴛᴇᴀᴛʀᴀʟᴇ 2025

ᴛᴇᴀᴛʀᴏ ᴀ. ᴅᴇ ᴄᴜʀᴛɪꜱ – ꜱᴇʀʀᴀᴅɪꜰᴀʟᴄᴏ (ᴄʟ)

ᴠᴇɴ. 10 ɢᴇɴɴᴀɪᴏ 2025 ʜ 20.30

di Antonio Amurri

regia Filippo D’Alessio

con Marco Cavallaro, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Alessandra Cavallari

scenografia Tiziano Fario

produzione Esagera e Seven Cults

ᴠᴇɴ. 14 ꜰᴇʙʙʀᴀɪᴏ 2025 ʜ 20.30

Opera dei Pupi

a cura di Compagnia F.lli Napoli

ᴍᴇʀ. 5 ᴍᴀʀᴢᴏ 2025 ʜ 20.30

scritto e diretto da Antonio Grosso

con Antonio Grosso e Antonello Pascale

produzione La Bilancia e 3atro

ɢɪᴏ. 3 ᴀᴘʀɪʟᴇ 2025 ʜ 20.30- fuori abbonamento

regia Collettivo V.A.N

con Andrea Di Falco, Gabriele Manfredi, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta, Pierantonio Savo Valente

produzione VAN Verso Altre Narrazioni

coproduzione TTR Il Teatro di Tato Russo

ꜱᴀʙ. 12 ᴀᴘʀɪʟᴇ 2025 ʜ 20.30

musical di Tony Cucchiara

riproduzione del teatro dell’opera dei Pupi

regia e direzione artistica Cettina Sciacca

produzione Sikilia

ᴠᴇɴ. 9 ᴍᴀɢɢɪᴏ 2025 ʜ 20.30

liberamente ispirato al racconto di Dino Buzzati

di e con Sergio Vespertino

musiche Pierpaolo Petta

produzione Agricantus

ᴠᴇɴ. 23 ᴍᴀɢɢɪᴏ 2025 ʜ 20.30

di Giovanna Criscuolo

con Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo

regia Angelo Tosto

produzione IN ARTE