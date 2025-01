Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta: Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale

Condividi questo articolo?

Quest’anno, il Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta ospiterà un evento unico e innovativo: “Una Stella nel Parco – Il Dono del Natale”, un presepe vivente che unisce la tradizione siciliana con la modernità e la solidarietà. L’evento offre ai visitatori un’esperienza immersiva che va oltre la semplice rappresentazione della Natività, invitando a riflettere sul significato autentico del Natale oggi.

Promosso da uno@uno e dal Parco Archeologico di Gela e Caltanissetta, diretto dalla Dottoressa Donatella Giunta, l’evento si svolgerà il 28 e 29 dicembre presso l’area archeologica Palmintelli di Caltanissetta.

Nel cuore del parco, una grotta che richiama quella di Betlemme farà da scenario per una Natività rivisitata in chiave contemporanea.

Programma delle due giornate

Mattina (10:00 – 13:00): Apertura e avvio delle attività

Pomeriggio (15:30 – 18:00): Ripresa delle esperienze e momenti di interazione

Sabato 28 dicembre S. Messa Chiesa San Pietroore 18,00

Domenica 29 dicembre SS. Messe Chiesa San Pietroore 10,00 e 11,30

Un’esperienza interattiva senza precedenti

La vera innovazione dell’evento è la “Grotta della Natività”, dove ogni visitatore avrà l’opportunità di “diventare” la Natività. Utilizzando simboli come la grotta, il Bambinello ligneo e una sciarpa azzurra, famiglie e coppie potranno creare un momento unico, immortalando il loro personale contributo alla rappresentazione del Natale.

Il Bambinello: Tradizione e Storia

Nel presepe vivente, il Gesù Bambino sarà rappresentato dal Bambinello ligneo , custodito nella vicina Chiesa di San Pietro.

Questo simbolo di tradizione e continuità rievoca le radici più profonde della nostra cultura.

Un Natale di Solidarietà e Incontro

“Il Dono del Natale” non è solo un evento di riflessione, ma anche di solidarietà e comunità. Tra gli eventi in programma spicca il Mercatino del Dono, allestito dalla Croce Rossa Italiana in collaborazione con altre associazioni di volontariato locali. Ogni stand rappresenta un’opportunità per conoscere realtà che operano ogni giorno a favore degli altri.

Un villaggio solidale e sostenibile

