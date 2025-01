Caltanissetta: via Xiboli parzialmente chiusa, operai al lavoro

Condividi questo articolo?

A causa di un guasto in corso di identificazione il tratto di via Xiboli ad incrocio con via Redentore, è stato chiuso e al momento squadre di operai della 2i Rete Gas e di Caltacqua stanno operando sul luogo. La chiusura di questa strada costringe chi deve raggiungere il villaggio Santa Barbara da Caltanissetta a percorrere via Santo Spirito. Si lavora per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile il guasto.

In merito, l’assessore Oscar Aiello ringrazia “…i dipendenti dell’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale per la loro prontezza e professionalità sul posto. Un sentito grazie anche ai tecnici di Caltaqua e 2i Rete Gas, che stanno lavorando senza sosta, anche sotto la pioggia ed il freddo, per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.”