Vittorio Vaccaro porta a Milano la cucina siciliana con il suo primo ristorante Bettola Siciliana

VITTORIO VACCARO, eclettica e poliedrica personalità del mondo dello spettacolo e del food, porta a Milano (in Via Lodovico Muratori, 11) la cucina siciliana autentica con il suo primo ristorante BETTOLA SICILIANA!

Bettola Siciliana è la naturale evoluzione del viaggio che Vittorio Vaccaro ha compiuto fino a oggi e di un percorso in cui arte e cucina si incontrano, incarnando la sua visione creativa: un luogo dove i sapori autentici della Sicilia prendono vita in piatti della tradizione ricchi di gusto, realizzati con prodotti biologici e a km 0.

Conosciuto per la sua lunga esperienza che spazia dalla recitazione alla conduzione televisiva, passando anche per la regia e la musica, Vittorio Vaccaro ha sempre intrecciato la sua carriera artistica con la grande passione per la cucina. Cresciuto in una famiglia umile e ricca di valori, il suo amore per l’arte culinaria nasce nel bar-trattoria dei genitori, in un piccolo borgo dell’entroterra ennese.

Dal 25 febbraio alle ore 22.00 arriva su Food Network “GUSTI D’ITALIA”, il nuovo programma tv con Vittorio Vaccaro e con il volto televisivo e content creator Chiara Carcano alla scoperta del patrimonio gastronomico del Bel Paese e dei sapori autentici delle nostre terre.

In ogni puntata Chiara e Vittorio visiteranno una nuova città, esplorando i piatti tipici legati ad un ingrediente speciale del territorio, che tre ristoratori dovranno poi esaltare realizzando tre ricette differenti, una loro personale interpretazione che valorizzi e renda giustizia alla materia prima scelta.

Ogni episodio ci porterà alla scoperta di luoghi incantevoli, sapori unici e tradizioni che rendono l’Italia una tavola da scoprire.

“Gusti d’Italia” è prodotto da Recarcano per Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. Tutte le puntate saranno disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Attore, regista, conduttore televisivo, esperto di gastronomia e creativo instancabile, Vittorio Vaccaro incarna l’eclettismo nella sua forma più pura, spaziando con successo dal mondo dello spettacolo a quello della gastronomia. La sua carriera come attore teatrale prende il volo con collaborazioni prestigiose, come quella con Eimuntas Nekrosius al Teatro Olimpico di Vicenza, e si arricchisce di altre esperienze di alto livello, tra cui la produzione Socrate di Vincenzo Cerami per il Teatro Stabile di Catania. Ideatore e direttore artistico di importanti festival, tra cui Mythos al Teatro San Babila di Milano e Officine del Teatro presso il Teatro alle Vigne di Lodi, ha saputo dare vita a eventi culturali innovativi che celebrano la bellezza e la creatività. Nel campo della regia, il suo talento si esprime attraverso spot pubblicitari, video musicali e produzioni cinematografiche, mostrando una visione che coniuga estetica e narrazione. Come attore sul piccolo e grande schermo, recita in popolari produzioni, tra cui per la tv la fiction Squadra Antimafia 4 (Canale 5), le sitcom Piloti (Rai 2), Camera Café (Italia 1), il film tv Il mio amico Babbo Natale (Canale 5), e per il cinema il lungometraggio Nato a Xibet di Rosario Neri, selezionato ai David di Donatello 2020. Recita da protagonista in Stand Against Violence di Laura Chiossone. Come musicista, dopo aver frequentato il Conservatorio come clarinettista, nel 2020 fonda il quintetto Vittorio Vaccaro jazz band, ed è stato tra i protagonisti del musical Il libro della Giungla. Come autore e regista di opere originali realizza il documentario Wave, il mediometraggio Me.Dea e il cortometraggio Ultimo di Dio, progetti che fondono riflessione artistica e sperimentazione. Nel 2008 debutta alla conduzione nel programma tv Quarta Parete per la regia di Pino Strabioli, e dal 2021 al 2023 è presenza fissa nel cast di Forum. Il suo amore per la cucina trova un’importante ribalta televisiva nel 2022, quando conduce i programmi su Food Network A Casa Cucina Papà, Green Table e Liguria a Tavola, portando la sua sensibilità artistica tra i fornelli e raccontando il cibo come esperienza culturale e creativa. Racconta la sua vita, tra una ricetta e l’altra, nel libro La cucina è il teatro della vita (Giraldi Editore), uscito nel 2023.