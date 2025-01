Politeama “Garibaldi” celebrato il centenario (1924-2024) del Collegio Di Maria La Purità di Palermo

Condividi questo articolo?

È stata una grande festa quella che si è svolta domenica 26 gennaio Politeama “Garibaldi” per celebrare il centenario (1924-2024) del Collegio Di Maria La Purità di Palermo, con il teatro pieno di alunni che si sono esibiti sul palco in diverse performance, ma anche famiglie, autorità, operatori della città e la partecipazione del cuntista e storyteller palermitano Salvo Piparo. Un evento, presentato da Licia Raimondi, in cui si è ricordata la storia, si è parlato del presente ma anche del futuro (nei prossimi mesi verranno aperte nuove strutture (asili nidi) in città, secondo gli insegnamenti e il pensiero di Pietro Marcellino Corradini).

“Al Politeama: una storia educativa… da 100 anni” ha visto la partecipazione di autorità religiose e i rappresentanti nazionali dell’Istituto e di autorità civili, tra cui il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che dichiara: “È importante tutto questo soprattutto quando queste storie sanno raccontare come in questo caso. Sono storie educative, storie formative, storie di crescita nell’interesse non solo della singola persona – come giusto e doveroso che sia – ma nel quadro più complessivo di un’azione educativa e di crescita generazionale. Noi dobbiamo avere grande fiducia e grande impegno nel sostenere la scuola, quella pubblica e quella privata accreditata. Tutto ciò che si muove per costruire il futuro e per consentirci di guardare al futuro con maggiore serenità e grande speranza perché la scuola educa e educando emancipa ed emancipando favorisce la libertà, l’affermazione della democrazia. Ogni festa della scuola è la festa di tutti e per questo la città ringrazia l’impegno delle suore e incita a continuare su questa strada”.

“Quando ho deciso di organizzare questo evento sembrava quasi un’idea folle – racconta Suor Jolanda, Madre Superiora e direttrice del Collegio -. Ho sempre avuto fiducia sui miei ragazzi e da sempre li alleniamo nelle discipline curriculari, ma anche in tutto ciò che concerne l’ambito artistico e sportivo. Cerchiamo di promuovere uno sviluppo integrale e completo nei ragazzi affinché possano esprimersi al meglio. Auguro alle nuove generazioni di guardarsi dentro, di rendersi conto dei doni che hanno e che possano credere in loro>>.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Significa Palermo ETS con il supporto del professore Alberto Giampino e con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo.