Catania: “Conoscere gli ITS Academy affrontando la sfida del 4+2”

Una tre giorni di formazione e approfondimento per esperti, docenti e formatori dal titolo “Conoscere gli ITS Academy affrontando la sfida del 4+2”. Un focus per discutere e confrontarsi anche sulla filiera tecnologico – professionale e preparare così i giovani al cambiamento.

“Questa è la sesta edizione di un corso per l’orientamento di grande importanza, all’interno di quelli che sono i percorsi del PNRR sul reclutamento per gli studenti sui corsi che noi attiviamo, – spiega la dirigente dell’istituto “Duca degli Abruzzi” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino – l’obiettivo è fornire una visione a 360° delle opportunità che l’I.T.S. Academy di Catania offre affinchè i giovani possano conoscere e inserirsi nel mondo del lavoro. Ragazzi e ragazze che possono fare esperienze adeguate ai profili in uscita”.

Un grande sforzo di progettazione educativa, dialettica e di condivisione dei percorsi più volte ribaditi nel corso di questa tre giorni di project word. Presenti i docenti della scuola professionale A.R.S. – socio fondatore dell’I.T.S Academy di Catania – per padroneggiare al meglio la filiera tecnologico professionale (4+2) con riferimenti normativi e progettazione didattica.

“Riteniamo che sia arrivato il momento in cui bisogna lavorare al fianco delle scuole superiori – come il “Duca degli Abruzzi” – e dell’ITS per questa importante riforma – afferma il R.U.P. Giuseppe Maria Sassano – dobbiamo essere pronti a sostenere il futuro della formazione e dell’istruzione professionale sia come I.T.S Academy e sia come ente di formazione A.R.S”.