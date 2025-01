Sarà disponibile CD “Jazz Thoughts”, di Angelo Schiavi & Fresh Ensemble il singolo “Promised Land”.

Condividi questo articolo?

“Promised Land”, inizialmente accompagnato dal titolo “will be?”, è un brano originale composto da Angelo Schiavi nello stile del “modern jazz”. La sua struttura armonica si ispira al periodo del Jazz Blue Note, con una forma atipica e una sezione A “ostinata”, che si alterna a sezioni con aperture più tonali. Il tema, sostenuto da accordi minori, evoca un’atmosfera misteriosa e inquieta, per poi aprirsi a motivi di speranza nella sezione B. Il brano rappresenta un omaggio all’ideale “isola che non c’è”, un luogo in cui le sopraffazioni, le clientele, le guerre e le ingiustizie svaniscono, lasciando spazio alla celebrazione di una vita che torna a essere “così come dovrebbe essere nella sospirata terra promessa”. Commenta Angelo Schiavi a proposito del brano: “La prima volta che abbiamo provato a suonare Promised Land non siamo riusciti assolutamente a farlo girare, addirittura abbiamo pensato di non utilizzarlo affatto. Abbiamo dovuto fare un reset nella testa e, suonando tutto in modo più rilassato e groovy, l’operazione è riuscita. Tutti ci siamo meravigliati, il brano ne è uscito completamente trasformato e musicale, come se fosse completamente diverso.”

“JAZZ THOUGHTS” è un album che ha origine dal manuale di studio sul linguaggio e l’improvvisazione jazz, realizzato da Angelo Schiavi e Fabrizio Bosso nel giugno 2023. Il metodo prevedeva l’analisi e lo studio di una serie di brani composti appositamente a scopo didattico. Il piacere di suonare quella musica ha poi spinto gli autori a riproporla anche a fini artistici, oltre che didattici, non appena possibile.

Questa idea si è concretizzata alla fine dell’anno di sperimentazione del progetto “Armonia in Pratica – Harmony Through Practice” con il gruppo di studio avanzato della iMusic School di Roma. I giovani musicisti, affiancati dai tutor, hanno registrato un CD nei locali della scuola, eseguendo sette brani arrangiati appositamente per il Fresh Ensemble, il gruppo nato in occasione di questo progetto.

Il risultato finale celebra la passione per il jazz, offrendo una testimonianza ulteriore della sua attualità. Gli interventi solistici di Fabrizio Bosso e Angelo Schiavi hanno arricchito i brani, rendendoli godibili e vitali, dove il mainstream si fonde con il funk e la musica latino-americana.

Biografia

Angelo Schiavi è un musicista poliedrico, attivo come direttore, arrangiatore e compositore. La sua formazione musicale è iniziata al Conservatorio “Licinio Refice”, dove si è diplomato sotto la guida del Maestro Luigi Neroni, già primo clarinetto del Teatro dell’Opera di Roma. Successivamente, ha approfondito lo studio del sassofono jazz, entrando in contatto con grandi nomi del panorama jazzistico italiano e internazionale. Si è diplomato in Musica Jazz presso il Conservatorio “Ottorino Respighi” e, dal 1987, è impegnato come insegnante e didatta, con un’attenzione particolare alla diffusione della musica afroamericana.

Nel corso della sua carriera, Angelo ha collaborato con una vasta gamma di artisti italiani e internazionali, suonando in piccoli gruppi e grandi ensemble. Tra i musicisti con cui ha lavorato figurano Vincent Benedetti, Andy Gravish, Franco Piana, Vinicio Capossela, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso e molti altri. Questa varietà di collaborazioni testimonia la sua versatilità e il suo talento nel dialogare con mondi musicali differenti.

Come direttore e compositore, ha guidato importanti realtà come la Big Band della Scuola Popolare di Musica di Testaccio e quella dell’Associazione Nazionale Orchestra Italiana di Jazz. Ha inoltre partecipato a diversi ensemble, tra cui l’Hoperamus Suite Machine, ed è attivo nel panorama delle big band jazz fin dal 1985, esibendosi nei principali locali italiani e in Belgio.

Da oltre tre decenni Angelo Schiavi si dedica all’insegnamento della musica, con un’attenzione particolare alle big band e alla musica d’insieme. Dopo aver insegnato per molti anni presso la Scuola Popolare di Musica di Testaccio, nel 2012 ha fondato iMusic School Rome, un’associazione che rappresenta oggi il fulcro della sua attività artistica e formativa.

Tra le sue iniziative didattiche più rilevanti troviamo:

“Harmonic Daily Training”, un manuale pubblicato da Edizioni Carisch Milano per lo studio dell’improvvisazione jazz

La fondazione della Bob Stoloff Vocal Jazz Academy, un corso dedicato allo scat singing, creato insieme a Bob Stoloff e Stefania Patanè

Workshop di armonia e composizione presso istituzioni prestigiose, come l’Istituto Dalcroze di Bruxelles

La pubblicazione del manuale “Harmony Through Practice” (2023, Dantone Edizioni), scritto con Fabrizio Bosso, e del libro “Basic Jazz Handbook” (2024 Dantone Edizioni).

Tra i progetti più recenti di Angelo c’è il Fresh Jazz Combo, un gruppo di giovani musicisti nato attorno al manuale di armonia pratica realizzato da Schiavi e Bosso. Questo ensemble, attivo dal 2023, si è già affermato con un CD di musica post-bop che include brani originali e composizioni di autori come Freddie Hubbard, Wayne Shorter e Woody Shaw.

Il gruppo, composto da tromba, due sax alto, sax tenore, trombone, chitarra, pianoforte, contrabbasso e batteria, rappresenta un esempio di come Angelo continui a unire creatività e didattica, formando nuove generazioni di musicisti e promuovendo un jazz autentico e innovativo.