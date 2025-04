Dal Gran Paradiso al Belìce: il Gran Paradiso Film Festival arriva nelle scuole di Gibellina, Salemi, Santa Ninfa

Condividi questo articolo?

Nell’ambito delle attività educative destinate alle scuole del territorio, la Fondazione Orestiadi organizza la seconda edizione di “Natura e cultura: i film dal Gran Paradiso al Belìce”.

La manifestazione in corso fino all’11 aprile a Gibellina, Salemi e Santa Ninfa, nasce nell’ambito della collaborazione avviata con la Fondation Grand Paradis di Cogne (AO) detentore del progetto Gran Paradiso Film Festival, il festival internazionale- giunto alla sua 27° edizione- dedicato al cinema naturalistico, e una delle più importanti manifestazioni cinematografiche della Regione autonoma Valle d’Aosta che ogni anno si svolge nel primo parco nazionale italiano, il Parco Nazionale Gran Paradiso, con la direzione artistica di Luisa Vuillermoz.

Un’occasione unica per vedere in Sicilia lungometraggi e cortometraggi sulle tematiche ambientali di pluripremiati registi da tutto il mondo, difficilmente reperibili nei circuiti cinematografici mainstream, con l’idea di contribuire alla diffusione del cinema naturalistico tra i giovani spettatori e di approfondire la conoscenza del patrimonio naturale, promuovendo una sensibilità di pieno rispetto per l’ambiente.

Pubblicità

Cactus Hotel di Yann Sochaczewski, vincitore dello Stambecco d’Oro della Regione Autonoma Valle d’Aosta; Vincent di Noemi Pisano e Francesco Rey, Antarctic Killer Waves di Will West, vincitore del GPFF online awarded della Fondazione Grand Paradis, Couleurs di Dominique Mertens, vincitore di CortoNatura awarded by CVA e premio al miglior cortometraggio assegnato alla giuria tecnica, sono alcuni dei film in programma che saranno accompagnati da spunti di riflessione con gli ospiti del festival, con l’obiettivo di veicolare un messaggio di attenzione per la natura e per l’ambiente.

All’iniziativa partecipano oltre 500 studenti delle scuole secondarie di primo grado: G. Garibaldi – G.Paolo II di Gibellina e Salemi, l’I.C. L. Capuana di Santa Ninfa alla presenza dei dirigenti scolastici Salvino Amico e Maria Letizia Natalia Gentile insieme a Francesca Maria Corrao, presidente della Fondazione Orestiadi e presidente della giuria tecnica del GPFF, Elena Andolfi referente per i servizi educativi della Fondazione Orestiadi e Giulia Casamento, direttore della Riserva Grotta di Santa Ninfa.