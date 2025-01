Palermo, Real Teatro Santa Cecilia: Francesco Buzzurro, Daria Biancardi e Giuseppe Milici insieme in concerto

Condividi questo articolo?

Heart of the Emigrants – The Power of Jazz, Pop and Soul

Venerdì 31 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio

Dall’Italia agli Stati Uniti, questo il filo diretto che collega il progetto di Francesco Buzzurro, Daria Biancardi e Giuseppe Milici che si esibiranno insieme per il concerto “Heart of the Emigrants – The Power of Jazz, Pop and Soul” venerdì 31 gennaio (ore 21.30), sabato 1 (ore 19.00) e domenica 2 febbraio (ore 18.30) Real Teatro Santa Cecilia – Palermo (organizzato da Fondazione Brass Group e Gianfaby production clicca qui per info biglietti).

L’orchestra a sei corde del chitarrista agrigentino definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”, insieme all’incantevole voce di Daria Biancardi e l’armonica di Giuseppe Milici creano un connubio unico che affronta un percorso musicale che inizia con la nascita del jazz, attraversa la musica italiana del dopoguerra e lo swing americano che ha visto protagonisti numerosi musicisti di origine siciliana, arrivando fino ai giorni nostri. È così che trovano spazio brani come Tiger RAG dell’Original Dixieland Jass Band di Nick La Rocca o i successi immortalati da Frank Sinatra. In programma anche un omaggio sia a Giacomo Puccini in occasione del centenario dalla morte appena trascorso, sia ai più grandi autori e interpreti italiani come Lucio Dalla e Mina.

“È un concerto che parte dall’idea di tre amici molto affiatati e che si stimano l’un l’altro dal punto di vista personale e poi come artisti – racconta Daria Biancardi -. Un concerto che vuole riscoprire le radici cercando l’ispirazione nei nostri predecessori. Si tratta di coloro che sono andati in America e hanno fuso le culture, quella italiana e americana, lo swing e il Latin jazz e tutte le diramazioni che provengono proprio dal cuore migrante. Nel migrante c’è sempre stato questo grande desiderio di rivalsa e di prospettiva di vita, nonché, quindi, di sogno da realizzare. Attraverso questo percorso migratorio possiamo constatare la contaminazione delle culture, attraversare e farsi attraversare dall’altro ed è proprio questo il concetto cardine di questo spettacolo: un viaggio attraverso le musiche”.

“Questo concerto – spiega Francesco Buzzurro – compie idealmente un viaggio nella musica italo-americana del dopoguerra sintetizzando in un percorso ideale le tre differenti anime degli artisti sul palco. La performance di questi tre grandi fenomeni nostrani, ciascuno forte di una propria attività concertistica, prevede dei diversi quadri ovvero nella prima parte con me in veste di solista e poi come “uomo orchestra” nel duettare con Giuseppe Milici omaggiando la grande musica pop italiana e poi con Daria Biancardi in un suadente terreno “tanguero” interpretando classici come Sway e Amado mio. La seconda parte del concerto vedrà tutti e tre gli artisti sul palco in un entusiasmante crescendo tra swing frizzante, blues e intramontabili classici di Mina e Billie Holiday”.

“Francesco Buzzurro e Daria Biancardi – dice Giuseppe Milici – sono due tra i più rilevanti esponenti del panorama artistico siciliano e l’idea di questo progetto che ci vede insieme non può che rendermi felice, anche perché, sono due cari amici con cui è una gioia condividere il palco.”