Palermo, Politeama Garibaldi agli Amici della Musica le sonate concerto del violoncellista Christian Barraco

Due generazioni di musicisti si incontrano sul palcoscenico del Politeama Garibaldi, domani domenica 19 gennaio alle 17.15, per il nuovo appuntamento della Stagione pomeridiana degli Amici della Musica: il violoncellista Christian Barraco, classe 2001, e la pianista Irene Inzerillo, affermata concertista e docente del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, interpreteranno due delle pagine più iconiche del repertorio russo del Novecento per pianoforte e violoncello, composte da Dmitri Shostakovich e Sergej Rachmaninov.

La Sonata per violoncello e pianoforte op. 40 fu scritta nel 1934 e si fa parte di quei titoli della produzione di Shostakovic apparsi dopo l’opera Lady Macbeth di Mzensk, violentemente attaccata dalle autorità della politica e della cultura sovietiche per il suo linguaggio musicale carico di atonalità e dissonanze. Nella Sonata in programma si nota un ritorno alle forme tradizionali, ma sul piano strutturale si avverte una tensione e una complessità tematica che si distacca dal più tipico sonatismo di marca romantica. Così come voluto dal potere politico, il compositore rinuncia al processo di rinnovamento della musica europea del primo Novecento a favore di una semplificazione espressiva più chiara e discorsiva, aperta ad un pubblico di più vaste proporzioni.

Unica composizione di Rachmaninov per questo organico strumentale, la Sonata in sol minore op. 19 è dedicata al grande violoncellista Anatoly Brandukov con il quale viene eseguita a Mosca il 2 dicembre 1901. Dalla data del 12 dicembre 1901 posta a fine della partitura, è quindi ipotizzabile qualche che il compositore abbia apportato qualche lieve ritocco dopo quella esecuzione. La Sonata, in quattro movimenti, è un lavoro ampio e articolato, ricco di spunti drammatici e di virtuosismi, in cui violoncello e pianoforte dialogano in modo paritario: Rachmaninov, eccellente pianista, allora ventottenne, dà pieno risalto al suo strumento senza, tuttavia, trascurare le capacità espressive del violoncello.

Irene Inzerillo. Vincitrice assoluta di diversi concorsi nazionali, ha conseguito il diploma al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo con il massimo dei voti e la lode e iniziato un’intensa attività concertistica, sia da solista che in gruppi di musica da camera.

Ha quindi continuato i suoi studi al Conservatorio Ciaikowskij di Mosca perfezionandosi con Vera Gornosteava e, nello stesso periodo, è stata invitata a San Pietroburgo per la registrazione di un concerto di Mozart con l’orchestra Filarmonica di Stato dell’Unione Sovietica nella sede della Radio Televisione di Stato.

In seguito ha svolto corsi di perfezionamento all’Estero con Oxana Yablonskaya alla Juilliard School di New York, con Bruno Canino in Spagna, con Lazar Berman e Alexander Lonquich a Imola, con Noretta Conci Leech a Londra.

Nel 2000 ha conseguito il diploma alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida di Franco Scala e ha avviato un’intensa attività didattica che ha portato i suoi allievi ad essere ammessi in accademie internazionali, ad esibirsi nelle più importanti sale concertistiche di New York, Londra, Oxford, Windsor, Lugano, Milano, Firenze, Stresa, Bologna, a vincere concorsi nazionali ed internazionali come l’Ibla International Competition, il Jacques Samuel Piano Competition di Londra, a partecipare a Festival Internazionali come il Martha Argerich Project, l’Hammamett Second Piano Festival, il Piano Texas International Academy & Festival.

È titolare della cattedra di Lettura e Pratica pianistica al Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e ideatrice del Progetto GMC – Giovani Musicisti del Conservatorio, dedicato alla preparazione alla carriera concertistica di giovani di particolare talento. Nel 2024 ha collaborato con Giovanni Sollima, Amedeo Cicchese e Massimo Polidori, come pianista accompagnatrice, ai corsi di violoncello tenuti alla Martha Accademy di Palermo.

Christian Barraco, nato a Palermo nel 2001, ha iniziato gli studi di violoncello con Tiziana Raccuglia, proseguendo la sua formazione con Kristi Curb, Viviana Caiolo, Luca Fiorentini, Ulrike Hoffman e Giovanni Sollima. Si è laureato presso il Conservatorio di Palermo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha inoltre frequentato l’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, perfezionandosi con il violoncellista Alain Meunier.

Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti al Valencia Competition, al Concorso Valle dello Jato, al Concorso Euterpe, al Concorso Eliodoro Sollima, all’A.M.A. Calabria, al Premio Abbado e al Premio Maria Elisa Di Fatta. Ha preso parte a competizioni internazionali dedicate al violoncello, tra cui il Bratislava Cello Competition e il Livorno Cello Competition come finalista.

Si è esibito come solista con orchestra presso il Politeama Garibaldi e il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna e il Teatro Goldoni di Livorno. Ha inoltre tenuto recital per violoncello solo e per violoncello e pianoforte in Italia e si è esibito in duo con Giovanni Sollima.

Ha collaborato come violoncello di fila con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti e ha partecipato a tournée in Libano e in Russia. Attualmente prosegue i suoi studi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida di Giovanni Sollima e al Conservatorio di Castelfranco Veneto con Damiano Scarpa.