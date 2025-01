Elena Ventura: esce oggi il nuovo singolo “Specchio riflesso”

Condividi questo articolo?

A partire da oggi, venerdì 17 gennaio, Specchio Riflesso, il nuovo singolo di Elena Ventura, sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali. In questa nuova canzone, Elena getta uno sguardo ironico e deciso sul mondo dei giudizi facili e delle imposizioni. Con la sua voce dolce ma incisiva e un testo che non lascia spazio a mezze misure, l’artista affronta il tema di chi tenta di plasmare gli altri a propria immagine, ignorando le unicità altrui. Un invito a ribellarsi contro chi è incapace di guardare oltre il proprio riflesso.

«Con Specchio Riflesso – spiega Elena Ventura – ho voluto evidenziare come spesso le persone giudichino senza una reale comprensione, imponendo le proprie opinioni e aspettandosi che gli altri si conformino ai loro desideri. Questo atteggiamento mi irrita profondamente, ma ho scelto di affrontarlo con ironia, perché alla fine anche noi, me compresa, a volte cadiamo nello stesso errore.»

Nel videoclip, il tema del giudizio è raccontato attraverso un’ironia viscerale, che sfocia in un’interpretazione goliardica e ribelle. Elena diventa protagonista di una satira sociale contro gli “haters”, coloro che, protetti dall’anonimato e dalla tastiera, sparano sentenze senza conoscere le persone e le storie dietro i volti. Il video è un’esplosione di energia, che alterna momenti di sfida a quelli di riflessione, in un mix perfetto tra divertimento e critica.

Con Specchio Riflesso, Elena Ventura lancia un messaggio chiaro: non ci si deve mai lasciare definire dagli altri. Bisogna imparare a essere se stessi, senza paura di essere giudicati. E se ciò significa fare un passo fuori dalla “comfort zone” della normalità, allora tanto meglio.

Nata a Rapallo, in Liguria, Elena Ventura approda alla musica durante i suoi anni universitari, spinta dalla passione per il canto. Il suo percorso si concretizza nel 2019 con il diploma in Canto Jazz al Conservatorio Niccolò Paganini. Nel corso degli anni, esplora vari generi musicali e si dedica alla scrittura dei suoi brani originali, che le permettono di affermarsi come artista solista. Nel 2022 ha l’opportunità di esibirsi in Perù, al Teatro Pirandello di Lima, in un’esperienza che le ha aperto nuovi orizzonti. Oggi, oltre a essere una cantautrice di talento, insegna canto e si esibisce in diverse formazioni musicali.