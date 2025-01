Paesaggi sognanti, fiori, luoghi del cuore e visioni oniriche: l’arte di Dario Schelfi

Condividi questo articolo?

Si è aperto ufficialmente con “Sogni e visioni”, la nuova personale pittorica di Dario Schelfi in corso dal 7 gennaio, il programma del 2025 del “Centro d’arte Raffaello”.

La mostra, nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo, ha registrato un alto gradimento da parte del pubblico, che ha avuto l’opportunità di incontrare l’artista in occasione di un aperitivo pomeridiano tenutosi in galleria lo scorso sabato 11 gennaio.

Protagoniste dell’esposizione, fruibile fino al 15 del mese, venti opere inedite del noto talento palermitano contemporaneo, apprezzato per la sua espressione autentica e istintiva.

Nello specifico, sono state presentate tre nuove affascinanti serie: “I Paesaggi”, “I Raffaelli” e “I Monocromi”.

Alcune delle opere in mostra appartengono alla produzione artistica recente, altre alla vasta collezione permanente in galleria.

“Il nome di Dario Schelfi – afferma Sabrina Di Gesaro, direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” – è molto amato dal pubblico di appassionati e collezionisti e sta emergendo con forza nello scenario artistico nazionale, sorprendendo e affascinando con la sua continua ricerca di nuove espressioni e linguaggi inconsueti”.

Dario Schelfi rifiuta l’uso tradizionale dei pennelli: distante dall’ortodossia pittorica, preferisce impiegare le mani e oggetti di uso comune per dare vita alle sue opere, in una spinta passionale che non contempla spiegazioni.

“Si tratta – sottolinea la dottoressa Sabrina Di Gesaro – di una scelta tecnica che esprime una connessione profonda con gli elementi naturali e un’energia interiore che si traduce in paesaggi sognanti, fiori, luoghi del cuore e visioni oniriche”.

“La sua arte è un trionfo di colori, un tributo alla libertà senza tempo e spazio – conclude – che si esprime attraverso la sconfinata voglia di sperimentare oltre ogni tecnica convenzionale”.

“Il mio viaggio tra le pieghe dell’arte continua – osserva Dario Schelfi – con la complicità della galleria: è bello celebrare il percorso intrapreso insieme”.

