Morto il 21 enne ferito in piazza Palestro, fermato l’omicida

Condividi questo articolo?

Giuseppe Francesco Castiglione, 21 anni, ferito ieri pomeriggio in piazza Palestro a Catania non ce l’ha fatta. È deceduto questa mattina poco prima delle sei all’ospedale Garibaldi dove era stato portato in codice rosso e operato d’urgenza. Troppo gravi le lesioni provocate da ben cinque proiettili (su sei sparati) che lo hanno raggiunto alla schiena. Fermato per il ferimento Calogero Michael Romano, 20 anni, che a seguito del grave fatto si è costituito ai Carabinieri di Misterbianco dopo qualche ora.

Il giovane aveva avuto in passato una relazione con l’attuale compagna della vittima, relazione dalla quale era nato un bambino. L’incontro in piazza Palestro, la lite, poi esce fuori la pistola (una 6.35) e i colpi esplosi, sei, di cui cinque andati a segno e che hanno provocato le lesioni a stomaco, torace, intestino, milza. Adesso per Calogero Michael Romano l’accusa è di omicidio aggravato dalla premeditazione. Dopo l’interrogatorio è stato associato al carcere di piazza Lanza. Nessun riferimento sarebbe stato fatto dall’assassino in merito a come si sarebbe procurato l’arma.

Pubblicità

Pubblicità

Le indagini seguite dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Catania sono coordinate dal procuratore aggiunto dr. Fabio Scavone.