Catania, sparatoria in piazza Palestro, grave 21 enne

Condividi questo articolo?

La Polizia di Stato ha rinvenuto a terra gravemente ferito, in piazza Palestro, un giovane di 21 anni le cui generalità non sono note. Le volanti erano intervenute nel primo pomeriggio poco dopo le 15 a seguito della segnalazione di una sparatoria. Sul posto hanno appunto rinvenuto il giovane a terra e fatto intervenire immediatamente un’ambulanza del 118. Il giovane, trasportato in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sarebbe stato colpito da tre proiettili alla schiena.

Pubblicità

Sul luogo della sparatoria si è recata la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica alla ricerca di indizi che possano far luce sulla dinamica della sparatoria.