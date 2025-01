Morto Carmelo Costa, storico impresario catanese

Condividi questo articolo?

Un malore improvviso ha portato via Carmelo Costa, storico impresario musicale catanese. Aveva 72 anni. Il malore lo aveva colpito due giorni fa a Messina, dove era impegnato nell’organizzazione di alcuni concerti e qui oggi è deceduto al Policlinico di Messina. Proprio con il 2025 avrebbe festeggiato ben cinquant’anni di carriera. Appena lo scorso 10 gennaio annunciava tre fra i più grandi eventi che stava organizzando con la sua agenzia per questo anno: Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni (tutti allo stadio messinese). Una sfida, come lui stesso l’aveva definita, da ben 175 mila spettatori.

Ma anche Alessandro Cattelan o Le Cirque a Palermo. Tantissimi gli eventi organizzati in 50 anni e forse non c’è persona a Catania e in Sicilia che non ha partecipato ad almeno uno degli eventi organizzati da Carmelo Costa.

Pubblicità

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, da Barbara Mirabella che scrive “Oggi ci ha lasciati Carmelo Costa, storico promoter musicale catanese, scomparso improvvisamente, mentre era impegnato nell’organizzazione dei prossimi concerti di grandissimi artisti come Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Marco Mengoni, quando è stato colto da un malore improvviso.

La sua carriera, lunga oltre cinquant’anni, è stata caratterizzata dall’organizzazione di migliaia di spettacoli, rendendolo una figura di riferimento per chiunque, come me, si sia occupato di grandi eventi in Sicilia. Pioniere nella narrazione musicale e nella realizzazione di grandi eventi, Carmelo lascia un segno indelebile nel panorama culturale siciliano.

Non credo ci sia ragazzo o ragazza che, a vario titolo, si sia occupato di musica, che non abbia almeno una volta lavorato con lui. La sua passione, dedizione e professionalità hanno ispirato intere generazioni.