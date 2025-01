Mascali, Comunità Energetica Rinnovabile, prosegue il percorso partecipativo

Condividi questo articolo?

Il Comune di Mascali, in collaborazione con l’Associazione ETS CER Sicilia, organizza il secondo incontro del percorso partecipativo dedicato alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Sette Torri”. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a coinvolgere cittadini, imprese e enti locali nella produzione e nel consumo condiviso di energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie all’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale, sarà possibile generare energia pulita e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

’evento si terrà sabato 1 febbraio, alle 18.30, nella chiesa di S. Maria dell’Itria di Nunziata e, nell’occasione, verranno illustrate le modalità di adesione al progetto e il funzionamento della Cer “Sette Torri”. La creazione della Cer “Sette Torri” rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il progetto, infatti, non solo porterà benefici economici ed ambientali, ma stimolerà anche la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità. Come sottolinea il vice sindaco Veronica Musumeci, “la Cer rappresenta un’occasione unica per rendere la nostra città più sostenibile e indipendente dal punto di vista energetico. Invito tutti i cittadini a partecipare a questo progetto ambizioso. Questa iniziativa nasce dalla volontà di contrastare la povertà energetica e di rendere Mascali un esempio di sostenibilità ambientale”. Con il supporto dell’associazione ETS CER Sicilia, il progetto prevede la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei cittadini, seguita dallo studio di fattibilità tecnico-economico e dalla stesura dello statuto della CER.